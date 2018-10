Ranking ATP. Wielki awans Bernarda Tomica i Yoshihito Nishioki

Hiszpan Rafael Nadal nadal jest liderem rankingu ATP. Najwyżej z Polaków znajduje się Hubert Hurkacz (94. pozycja).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najpiękniejsze wymiany piątku. Nadal na otarcie łez. Wideo Eurosport

Zwycięzcy turniejów ATP w chińskich Chengdu i Shenzen, tj. Australijczyk Bernard Tomic i Japończyk Yoshihito Nishioka, awansowali - odpowiednio - na 76. i 95. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Na liście ATP World Tour Tomic przesunął się o 47 lokat (poprzednio był 123.), a Nishioka o 76. (171.).



Reklama

W meczach finałowych Tomic wygrał 6:1, 3:6, 7:6 (9-7) z zajmującym 13. miejsce w rankingu Włochem Fabio Fogninim, a Nishioka pokonał 7:5, 2:6, 6:4 Francuza Pierre'a-Hugues'a Herberta, który w zestawieniu jest 53.



W czołówce bez zmian: za Nadalem sklasyfikowani są Szwajcar Roger Federer i Serb Novak Djoković. Hurkacz awansował z 96. na 94. miejsce, Kamil Majchrzak spadł ze 180. na 181., zaś Jerzy Janowicz jest 394. (przed tygodniem 398).



W klasyfikacji "Race to London", która wyłoni ośmiu najlepszych tenisistów w kończącym sezon turnieju masters ATP Finals, również prowadzi Nadal. Drugi jest Djokovic, a trzeci Argentyńczyk Juan Martin del Potro.



W rankingu deblistów Łukasz Kubot zajmuje piąte miejsce, a liderem pozostał Amerykanin Mike Bryan.



Hurkacz spadł z dziewiątej na dziesiątą lokatę w "Race to Milan", na podstawie którego ośmiu najlepszych zawodników sezonu wywalczy awans do Next Generation ATP Finals, czyli mastersa dla graczy do 21 lat. W tej klasyfikacji zdecydowanym liderem jest Niemiec Alexander Zverev.



Ranking ATP 1. Rafael Nadal 8760 pkt 2. Roger Federer 6900 3. Novak Djoković 6445 4. Juan Martin del Potro 5980 5. Alexander Zverev 4890 94. Hubert Hurkacz 597 181. Kamil Majchrzak 312 394. Jerzy Janowicz 100 Zobacz pełną tabelę

Czołówka rankingu "Race to London":

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 7480 pkt

2. Novak Djoković (Serbia) 6445

3. Juan Martin del Potro (Argentyna) 4910

4. Roger Federer (Szwajcaria) 4800

5. Alexander Zverev (Niemcy) 4365

6. Marin Cilić (Chorwacja) 3815

7. Dominic Thiem (Austria) 3525

8. Kevin Anderson (RPA) 3450

9. John Isner (USA) 2930

10. Kei Nishikori (Japonia) 2565

...

95. Hubert Hurkacz (Polska) 511