Rankingi ATP. Duży spadek Jerzego Janowicza. W czołówce bez zmian

W pierwszej dziesiątce światowego rankingu tenisistów nie zaszły żadne zmiany w porównaniu do poprzedniej edycji. Wciąż na czele jest Hiszpan Rafael Nadal, przed Szwajcarem Rogerem Federerem i Serbem Novakiem Djokoviciem. Na 402. miejsce spadł Jerzy Janowicz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wattsy prosto z US Open 2018. Wideo Eurosport

Najlepszym z Polaków jest Hubert Hurkacz, który utrzymał najwyższą w karierze 95. lokatę sprzed tygodnia. Kamil Majchrzak sklasyfikowany jest na 188. pozycji.

Reklama

W klasyfikacji "Race to London", która wyłoni ośmiu najlepszych tenisistów w kończącym sezon turnieju ATP Finals, również prowadzi Nadal. Drugi jest Djoković, a trzeci Argentyńczyk Juan Martin del Potro.

W rankingu deblistów Łukasz Kubot zajmuje piąte miejsce, a liderem pozostał Amerykanin Mike Bryan.

Hurkacz nadal jest dziewiąty w zestawieniu "Race to Milan", na podstawie którego ośmiu najlepszych zawodników sezonu wywalczy awans do Next Generation ATP Finals, czyli mastersa dla graczy do 21 lat. W tej klasyfikacji liderem jest Niemiec Alexander Zverev.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 17 września:

1. (1.) Rafael Nadal (Hiszpania) 8760 pkt

2. (2.) Roger Federer (Szwajcaria) 6900

3. (3.) Novak Djoković (Serbia) 6445

4. (4.) Juan Martin del Potro (Argentyna) 5980

5. (5.) Alexander Zverev (Niemcy) 4890

6. (6.) Marin Czilić (Chorwacja) 4715

7. (7.) Grigor Dimitrow (Bułgaria) 3755

8. (8.) Dominic Thiem (Austria) 3665

9. (9.) Kevin Anderson (RPA) 3595

10. (10.) John Isner (USA) 3470

...

95. (95.) Hubert Hurkacz (Polska) 597

188.(187.) Kamil Majchrzak (Polska) 297

402.(356.) Jerzy Janowicz (Polska) 100

Czołówka rankingu "Race to London":

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 7480 pkt

2. Novak Djoković (Serbia) 6445

3. Juan Martin del Potro (Argentyna) 4910

4. Roger Federer (Szwajcaria) 4800

5. Alexander Zverev (Niemcy) 4365

6. Marin Czilić (Chorwacja) 3815

7. Kevin Anderson (RPA) 3450

8. Dominic Thiem (Austria) 3365

9. John Isner (USA) 2930

10. Kei Nishikori (Japonia) 2475

...

90. Hubert Hurkacz (Polska) 511