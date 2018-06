Rankingi ATP: Federer wrócił na fotel lidera, Hurkacz 119.

Zwycięzca turnieju ATP w Stuttgarcie Szwajcar Roger Federer wrócił na pierwszą pozycję w światowym rankingu tenisistów. Na drugie miejsce spadł Hiszpan Rafael Nadal, a trzeci jest Niemiec Alexander Zverev. Hubert Hurkacz awansował ze 121. na 119. lokatę.

36-letni Federer, triumfator 20 imprez wielkoszlemowych, miał dwuipółmiesięczną przerwę w grze. W Niemczech spisał się bardzo dobrze, a w finale pokonał Kanadyjczyka Milosa Raonica 6:4, 7:6 (7-3). Na liście ATP Raonic awansował z 35. na 31. miejsce.

Z kolei z 30. na 25. pozycję przesunął się Francuz Richard Gasquet, który wygrał zawody w holenderskim 's-Hertogenbosch.

Najlepszy z Polaków Hurkacz jest 119., zaś Kamil Majchrzak znajduje się na 189. lokacie. Jerzy Janowicz, który z powodu kłopotów zdrowotnych nie rozegrał w tym roku jeszcze żadnego meczu, spadł ze 199. na 229. miejsce.

W czołówce rankingu deblistów bez zmian - prowadzi Chorwat Mate Pavić 8240 pkt, a trzeci jest Łukasz Kubot 6980.

W klasyfikacji "Race to London", która wyłoni ośmiu najlepszych tenisistów w kończącym sezon turnieju - ATP Finals, prowadzi Nadal, przed Zverevem i Federerem. Hurkacz jest 90.

Na liście płac pierwszy jest Nadal 5,975 mln dol, a za nim Federer 4,474 i Zverev 3,774.

Ranking ATP 1. (2) Roger Federer (Szwajcaria) 8920 pkt 2. (1) Rafael Nadal (Hiszpania) 8770 3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5965 4. (4) Juan Martin del Potro (Argentyna) 5080 5. (6) Grigor Dymitrow (Bułgaria) 4870 6. (5) Marin Czilić (Chorwacja) 4860 7. (7) Dominic Thiem (Austria) 3835 8. (8) Kevin Anderson (RPA) 3635 9. (9) David Goffin (Belgia) 3110 10. (10) John Isner (USA) 3070 ... 119. (121) Hubert Hurkacz (Polska) 465 189. (191) Kamil Majchrzak (Polska) 308 229. (199) Jerzy Janowicz (Polska) 254

Czołówka rankingu "Race to London":

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 5040 pkt

2. Alexander Zverev (Niemcy) 3495

3. Roger Federer (Szwajcaria) 3360

4. Juan Martin del Potro (Argentyna) 3020

5. Dominic Thiem (Austria) 2985

6. Marin Czilić (Chorwacja) 2370

7. Kevin Anderson (RPA) 1620

8. John Isner (USA) 1500

9. Hyeon Chung (Korea Płd.) 1380

10. Grigor Dymitrow (Bułgaria) 1365

90. Hubert Hurkacz (Polska) 341