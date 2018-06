Rankingi ATP. Hubert Hurkacz awansował o 67 miejsc

Hubert Hurkacz dzięki dotarciu do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open i wygraniu challengera w Poznaniu awansował o 67 miejsc w rankingu tenisistów i jest 121. rakietą świata. Na pozycji lidera pozostał Hiszpan Rafael Nadal, który w Paryżu obronił tytuł.

121. miejsce to najwyższa pozycja Hurkacza w karierze. 21-letni zawodnik w stolicy Francji zadebiutował w głównej drabince Wielkiego Szlema. Dzięki awansowi do drugiej fazy zmagań zapewnił sobie awans w rankingu o ok. 40 miejsc, ale kilka dni po powrocie z Paryża przeniósł się do Poznania, gdzie kontynuował dobrą passę. Wygrał ten turniej jako drugi Polak w historii.

W czołowej "trójce" listy ATP nie doszło do żadnych zmian - Nadal wyprzedza Szwajcara Rogera Federera i Niemca Alexandra Zvereva.

Na czwarte, najwyższe w karierze, miejsce wrócił półfinalista French Open Juan Martin del Potro. Argentyńczyk, który poprawił się o dwie lokaty, poprzednio zajmował je przez trzy tygodnie w 2014 roku.

Finałowy rywal Nadala Dominic Thiem przesunął się z ósmej lokaty na siódmą. Efektowny awans zanotował Marco Cecchinato, który był największą niespodzianką tegorocznych zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa. Włoch, który wówczas był 72. rakietą świata, dotarł aż do półfinału, co pozwoliło mu poprawić swoje notowania o 45 miejsc.

Pod koniec drugiej setki sklasyfikowani są dwaj kolejni Polacy: Kamil Majchrzak jest 191., zaś Jerzy Janowicz, który z powodu kłopotów zdrowotnych nie rozegrał w tym roku jeszcze żadnego meczu, 199.

W czołówce rankingu deblistów bez zmian - prowadzi Chorwat Mate Pavić 8240 pkt, a trzeci jest Łukasz Kubot 7140.

Hurkacz zanotował też efektowny awans - o 57 pozycji - w klasyfikacji "Race to London", która wyłoni ośmiu najlepszych tenisistów w kończącym sezon turnieju masters - ATP Finals. Plasuje się obecnie na 88. miejscu, a prowadzi w niej Nadal.

Hurkacz przesunął się zaś z 13. na 10. lokatę w rankingu "Race to Milan", na podstawie którego ośmiu najlepszych zawodników wywalczy awans do Next Generation ATP Finals, czyli mastersa dla graczy do 21 lat. W tej klasyfikacji liderem jest Alexander Zverev.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 11 czerwca:

1. (1) Rafael Nadal (Hiszpania) 8770 pkt

2. (2) Roger Federer (Szwacjaria) 8670

3. (3) Alexander Zverev (Niemcy) 5965

4. (6) Juan Martin del Potro (Argentyna) 5080

5. (4) Marin Czilić (Chorwacja) 4950

6. (5) Grigor Dimitrow (Bułgaria) 4870

7. (8) Dominic Thiem (Austria) 3835

8. (7) Kevin Anderson (RPA) 3635

9. (9) David Goffin (Belgia) 3110

10. (10) John Isner (USA) 3070

...

121.(188) Hubert Hurkacz (Polska) 465

191.(189) Kamil Majchrzak (Polska) 308

199.(192) Jerzy Janowicz (Polska) 299

Czołówka rankingu "Race to London":

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 5040 pkt

2. Alexander Zverev (Niemcy) 3495

3. Roger Federer (Szwajcaria) 3110

4. Juan Martin del Potro (Argentyna) 3020

5. Dominic Thiem (Austria) 2985

6. Marin Cilic (Chorwacja) 2370

7. Kevin Anderson (RPA) 1620

8. John Isner (USA) 1500

9. Hyeon Chung (Korea Płd.) 1380

10. Grigor Dimitrow (Bułgaria) 1365

...

88. Hubert Hurkacz (Polska) 341

Zdjęcie Hubert Hurkacz / Jakub Kaczmarczyk / PAP