Rankingi ATP: Nadal przed Federerem, awans Hurkacza

Hiszpan Rafael Nadal wyprzedza o 50 punktów Szwajcara Rogera Federera w światowym rankingu tenisowym, opublikowanym w poniedziałek, dniu rozpoczęcia wielkoszlemowego Wimbledonu. Najlepszy z polskich tenisistów Hubert Hurkacz awansował ze 123. na 122. miejsce.

Za Nadalem i Federerem plasuje się Niemiec Alexander Zverev.

Hurkacz, który w pierwszej rundzie londyńskiego turnieju zagra z Australijczykiem Bernardem Tomicem, na liście ATP jest 122. Kamil Majchrzak zajmuje 201. miejsce, a Jerzy Janowicz, który z powodu kłopotów zdrowotnych nie rozegrał w tym roku jeszcze żadnego meczu - 226.

W czołówce rankingu deblistów bez zmian - na czele Chorwat Mate Pavić, a trzeci jest Łukasz Kubot.

W klasyfikacji "Race to London", która wyłoni ośmiu najlepszych tenisistów w kończącym sezon turnieju - ATP Finals, prowadzi Nadal, przed Federerem i Zverevem. Hurkacz jest 94.

Na liście płac najlepszy jest Nadal 5,975 mln dol, a za nim Federer 4,717 i Zverev 3,828.

Zdjęcie Hubert Hurkacz / AFP

Ranking ATP 1. (1.) Rafael Nadal (Hiszpania) 8770 pkt 2. (2.) Roger Federer (Szwajcaria) 8720 3. (3.) Alexander Zverev (Niemcy) 5755 4. (4.) Juan Martin del Potro (Argentyna) 5080 5. (5.) Marin Czilić (Chorwacja) 5060 6. (6.) Grigor Dymitrow (Bułgaria) 4780 7. (7.) Dominic Thiem (Austria) 3835 8. (8.) Kevin Anderson (RPA) 3635 9. (9.) David Goffin (Belgia) 3110 10. (10.) John Isner (USA) 3045 ... 122. (123.) Hubert Hurkacz (Polska) 454 201. (192.) Kamil Majchrzak (Polska) 291 226. (227.) Jerzy Janowicz (Polska) 254

Czołówka rankingu "Race to London":

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 5040 pkt

2. Roger Federer (Szwajcaria) 3660

3. Alexander Zverev (Niemcy) 3495

4. Juan Martin del Potro (Argentyna) 3020

5. Dominic Thiem (Austria) 2985

6. Marin Czilić (Chorwacja) 2870

7. Kevin Anderson (RPA) 1620

8. John Isner (USA) 1500

9. Kyle Edmund (W. Brytania) 1440

10. Borna Ćorić (Chorwacja) 1420

...

94. Hubert Hurkacz (Polska) 341