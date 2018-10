Rankingi ATP. Novak Djoković zepchnął Rogera Federera z pozycji wicelidera

Serbski tenisista Novak Djoković po zwycięstwie w turnieju w Szanghaju awansował z trzeciego na drugie miejsce w rankingu ATP, spychając z pozycji wicelidera Szwajcara Rogera Federera. Na najwyższą w karierze - 88. pozycję - przesunął się Hubert Hurkacz.

Hurkacz w Szanghaju przeszedł przez kwalifikacje, a w głównej części zmagań odpadł w pierwszej rundzie.

W światowym rankingu prowadzi wciąż Hiszpan Rafael Nadal. Poza Djokoviciem i Federerem w czołowej "10" nie doszło do żadnych zmian. Kamil Majchrzak spadł z 178. na 192. miejsce, zaś Jerzy Janowicz jest coraz bliższy wypadnięcia z "400" - przesunął się z 393. na 395. lokatę.

W klasyfikacji "Race to London", która wyłoni uczestników ATP Finals, również prowadzi Nadal. Drugi jest Djoković, a trzeci Argentyńczyk Juan Martin del Potro. Poza tymi tenisistami w kończącym sezon turnieju masters zagwarantowany udział mają także Federer i Niemiec Alexander Zverev. Do obsadzenia pozostały jeszcze trzy miejsca.

W rankingu deblistów Łukasz Kubot awansował z piątej na czwartą pozycję, którą zajmuje ex aequo ze swoim partnerem z kortu Marcelo Melo. Liderem pozostał Amerykanin Mike Bryan. Polsko-brazylijski duet, który w niedzielę triumfował w Szanghaju, zapewnił sobie już udział w listopadowym mastersie. Pewne startu w Londynie są także trzy inne pary, a połowa biletów do Londynu wciąż czeka na rozdanie.

Hurkacz zachował 11. lokatę w "Race to Milan", na podstawie którego ośmiu najlepszych zawodników sezonu wywalczy awans do Next Generation ATP Finals, czyli mastersa dla graczy do 21 lat. W tej klasyfikacji zdecydowanym liderem jest Zverev.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 15 października:

1. (1.) Rafael Nadal (Hiszpania) 7660 pkt

2. (3.) Novak Djoković (Serbia) 7445

3. (2.) Roger Federer (Szwajcaria) 6260

4. (4.) Juan Martin del Potro (Argentyna) 5860

5. (5.) Alexander Zverev (Niemcy) 5025

6. (6.) Marin Czilić (Chorwacja) 4185

7. (7.) Dominic Thiem (Austria) 3825

8. (8.) Kevin Anderson (RPA) 3775

9. (9.) Grigor Dimitrow (Bułgaria) 3440

10. (10.) John Isner (USA) 3290

...

88. (93.) Hubert Hurkacz (Polska) 624

192.(178.) Kamil Majchrzak (Polska) 285

395.(393.) Jerzy Janowicz (Polska) 100

Czołówka rankingu "Race to London":

1. Rafael Nadal (Hiszpania) 7480 pkt

2. Novak Djoković (Serbia) 7445

3. Juan Martin del Potro (Argentyna) 5300

4. Roger Federer (Szwajcaria) 5160

5. Alexander Zverev (Niemcy) 4770

6. Marin Czilic (Chorwacja) 3825

7. Kevin Anderson (RPA) 3720

8. Dominic Thiem (Austria) 3535

9. Kei Nishikori (Japonia) 3000

10. John Isner (USA) 2930

...

96. Hubert Hurkacz (Polska) 546