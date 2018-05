Roberta Vinci kończy karierę i ma wielkie marzenie

Wydawało się, że włoska tenisistka pożegna się z zawodowym sportem już przed poprzednim sezonem. Tymczasem Roberta Vinci, która chociaż nie jest w dobrej formie, w tym roku gra jeszcze jako profesjonalistka. Teraz zakończy karierę podczas wielkiego turnieju na Foro Italico w Rzymie.

Do ostatniego występu Vinci jest coraz bliżej. Przed własną widownią 35-latka pożegna się z profesjonalnym tourem w Rzymie. Organizatorzy przyznali jej dziką kartę do turnieju. Obecny ranking zawodniczki, a więc lokata numer 165 nie dałaby jej nawet szansy udziału w kwalifikacjach.



- To będzie wspaniała impreza pożegnalna. Podjęłam świadomy wybór, ponieważ mam wyjątkowy związek z Rzymem. Oczywiście zabawa oznacza finałowe zwycięstwo, ale i tak będzie fajnie. Nawet jak przegram od razu na początku – powiedziała Vinci.

- Będzie fajnie, gdy rodzina, mój zespół i kibice będą obok mnie. A z kim chciałabym zagrać w moim ostatnim spotkaniu? Myślałam już o tym od dawna. Najbardziej byłabym zadowolona, gdybym mogła zmierzyć się z Sereną Williams. To właśnie przeciwko niej grałam mój mecz życia w półfinale US Open w 2015 roku. Po tamtym spotkaniu wszystko wyglądało świetnie i wierzyłam, że mogę zdobyć tytuł wielkoszlemowy. Moja finałowa rywalka, a więc rodaczka Flavia Pennetta była mi świetnie znana. Niestety, tamto starcie potoczyło się zupełnie inaczej niż się spodziewałam – dodała Vinci, która wiele razy wygrywała za to wielkoszlemowe turnieje w deblu.

Zmagania w Rzymie odbędą się w dniach 14-20 maja.