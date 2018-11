Roger Federer: Djoković jest na fali

Mimo porażki z Novakiem Djokoviciem w półfinale turnieju Rolex Paris Masters, Roger Federer jest zadowolony z postępów w swojej grze i z optymizmem czeka na Finały ATP. W sobotę 37-letni Szwajcar przegrał 6:7(6), 7:5, 6:7(3) po ponad trzech godzinach rywalizacji i do 100 turniejowych triumfów w ATP Tour wciąż brakuje mu jednego zwycięstwa.

- Poziom mojej gry był dobry. Mam oczywiście czego żałować, ale tak jest zawsze, gdy jest się blisko zwycięstwa – przyznał „FedEx”. – Ogólnie turniej w moim wykonaniu oceniam jako dobry. Z pewnością warto było pojawić się w Paryżu. Powitanie miałem wspaniałe, zagrałem dobrze, więc mam się z czego cieszyć – podkreślił.

Dla Federera był to pierwszy występ w paryskim "tysięczniku" od 2015 roku. Porażka z Djokoviciem ostatecznie przekreśliła jego szanse na zakończenie roku na pierwszym miejscu rankingu ATP. Szwajcar ma jednak świadomość, że przegrał z rywalem będącym w wielkiej formie, o czym świadczy seria 22 kolejnych zwycięstw Serba.

- Novak jest na fali. To czuć. Świetnie broni swoich gemów serwisowych – komplementował Djokovicia Federer. – Ja spisałem się lepiej niż przed tygodniem w Bazylei. Co prawda, tam wygrałem, ale w Paryżu musiał pojawić się rywal pokroju Novaka, by dać mi radę, więc nie mam z tym problemu. Teraz czeka mnie odpoczynek i dobre przygotowania do turnieju w Londynie – poinformował Szwajcar.

Finały ATP zaplanowano w dniach 11-18 listopada.