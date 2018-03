Roger Federer. Na czym polega jego fenomen?

"36-latek znalazł jeden prosty trik na długowieczność. Rywale go nienawidzą". Gdyby tak wyglądał spam z Rogerem Federerem, nawet nie mijałby się z prawdą. Tenisowy dinozaur z Bazylei znów odpuścił sezon na kortach ziemnych, a i tak prawdopodobnie wróci na 1. miejsce w rankingu. Na czym polega jego fenomen?

Dla kibiców Federera śmigus-dyngus nadszedł w tym roku o tydzień za wcześnie. W pierwszym meczu w Miami Szwajcar sensacyjnie przegrał ze 175. na świecie Thanasim Kokkinakisem 6:3, 3:6, 6:7 (4-7). Porażka zabolała podwójnie. Federer stracił tytuł i 990 punktów, a co za tym idzie prowadzenie w rankingu. - Po takim meczu zasłużyłem sobie na to - nie szukał wymówek.

W świąteczny poniedziałek nowym-starym numerem 1 znów będzie Rafael Nadal, z którym Federer od jakiegoś czasu wymienia się na prowadzeniu. Różnica między nimi dalej będzie na granicy błędu statystycznego. Paradoksalnie w dużo trudniejszej sytuacji jest teraz Nadal. Federer nie grał ziemi już przed rokiem, w związku z czym nie ma czego bronić. Tymczasem za Monte Carlo, Barcelonę, Madryt, Rzym i Paryż tenisista z Majorki broni kolosalną liczbę 4680 punktów. Może to się okazać marzeniem ściętej głowy. Szczególnie, że z powodu kontuzji biodra Hiszpan pauzuje od Australian Open, kiedy to wycofał się w czwartym secie ćwierćfinału z Marinem Cziliciem.

Być może Nadal zrobił tu to, czego za wszelką cenę chce uniknąć przeżywający drugą młodość Federer. - Nie chciałbym nigdy przeszarżować. Grać turniejów tylko po to, żeby je grać, żeby zrobić komuś przysługę, a przy tym nie mieć żadnych aspiracji. Dlatego obiecałem sobie, że będę startował w turniejach tylko wtedy, kiedy będę miał odpowiednie nastawienie - wyjaśnił któregoś razu, skąd to szachowanie startami.

Żeby lepiej zrozumieć decyzję Federera o ponownej rezygnacji ze startów na kortach ziemnych, trzeba wywołać do tablicy Pierre'a Paganiniego, trenera od przygotowania fizycznego, z którym tenisista pracuje od 14. roku życia. Po turnieju w Indian Wells szwajcarski obóz ponoć rozważał starty na mączce, ale przeważyła opinia o szkodliwym wpływie tych kortów na stawy. W czasie ślizgów na ziemi dochodzi do niebezpiecznych drgań w kolanach. To zresztą tłumaczyłoby wieloletnie problemy króla mączki Nadala. 36-letni Federer nie ma już czasu na kontuzję.

Szwajcar często mówi, że osiągnął więcej, niż marzył, dlatego też teraz pozostaje mu się przede wszystkim cieszyć grą i każdą chwilą, która została mu na korcie. Federer nie jest drugim Benjaminem Buttonem ani nawet swoim rówieśnikiem Zlatanem Ibrahimoviciem, który zapowiadając gole dla LA Galaxy, stwierdził w swoim stylu, że "urodził się stary, ale teraz jest młody". Szwajcarski jak mało który tenisista zdaje sobie sprawę z nieuchronności czasu. O niecodziennej umiejętności szwajcarskiego maestro opowiedział niedawno były kolega z kortu Nicolas Escude, który zakończył karierę w wieku... 30 lat.

Przy okazji niedawnego Australian Open obaj wdali się w dyskusję na temat challengera w Brest, którego Francuz jest dyrektorem sportowym. Federer wygrał tę imprezę w 1999 roku. - To było tak dawno temu, a Federer w dalszym ciągu to pamięta - relacjonował Escude na łamach "Le Telegramme". - Pamięta wszystkie mecze, pamięta wszystko - nie dowierzał były francuski tenisista. W karierze Federer rozegrał już ponad 1400 meczów. Ile jeszcze zapamięta?

I tu dochodzimy do kolejnego aspektu: Federer już nic nie musi. W lutym w wieku 36 lat został najstarszym liderem rankingu ATP World Tour w historii. Ma na koncie 20 tytułów wielkoszlemowych, w tym Roland Garros w pamiętnym 2009 roku. Po latach nikt nie będzie pamiętał, że w Paryżu nigdy nie ograł Nadala, a wówczas Hiszpana sprzątnął mu z drogi Robin Soederling.

Kiedy w tym roku Rafael Nadal w pocie czoła będzie rozpoczynał kolejną decimę w Paryżu, Roger Federer w domowym zaciszu będzie się przygotowywał do Wimbledonu, w którym w zeszłym sezonie zwyciężył po pięcioletniej przerwie. Do rywalizacji wróci - z dużą dozą prawdopodobieństwa jako numer 1 - w czerwcu na Gerry Weber Open. Turniej w Halle wygrał już dziewięć razy, co oczywiście nie ma dla niego większego znaczenia. Rankingiem też niespecjalnie się interesuje.

Decyzji Federera o rezygnacji z turniejów na ziemi nikt nie kwestionuje. Znakomicie podsumował to publicysta tennis.com Steve Tignor: "Nie polemizuje się z sukcesem, co znaczy, że nie polemizuje się z Federerem".