Roger Federer w 1999 roku chciał zakończyć karierę

Szokujące wyznanie Rogera Federera. 20-krotny mistrz wielkoszlemowy wyznał, że jeszcze zanim jego kariera rozkręciła się na dobre, nosił się z zamiarem jej zakończenia.

Tego typu rozterki towarzyszyły Federerowi, kiedy miał mniej więcej 18 lat i całą karierę przed sobą.

- To było gdzieś tak w 1999 roku, kiedy "przebijałem" się do top 100, ale na sześć miesięcy utknąłem w okolicach 120. miejsca i byłem niewystarczająco dobry, żeby zrobić kolejny krok - wrócił wspomnieniami do ciężkich chwil z początków kariery Roger Federer.

- W czasie kariery zawsze pojawiają się momenty, kiedy chce się odejść i zająć czymś innym, a to z powodu porażek, a to z powodu częstych podróży, może to być cokolwiek. I tak sobie żartowałem, ale w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać całkiem poważnie, czy nie odłożyć rakiety i zająć się czymś innym, żeby już się tak nie frustrować. Ale wtedy zacząłem pracować jeszcze ciężej. Efekty nie przyszły od razu, ale kiedy pojawiły się zwycięstwa, wróciła też przyjemność z gry - podkreślił szwajcarski maestro.

19 lat później od tych rozterek Roger Federer ma na koncie 20 tytułów wielkoszlemowych i prowadzi w klasyfikacji wszech czasów.