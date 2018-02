Roger Federer znów liderem światowego rankingu!

Szwajcarski mistrz dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe. W piątek 16 lutego w wieku 36 lat i sześciu miesięcy Roger Federer pokonał w ćwierćfinale w Rotterdamie Robina Haase 4:6, 6:1, 6:1. Dzięki temu w poniedziałek będzie ponownie na prowadzeniu w klasyfikacji ATP. Tym samym zostanie najstarszym liderem w rankingu.

Zdjęcie Roger Federer



Federer po raz ostatni był światową „jedynką” w listopadzie 2012 roku. Po genialnym poprzednim sezonie i świetnym początku tego był o krok od przegonienia Hiszpana Rafaela Nadala.

Gdy Szwajcar dostał od organizatorów w Rotterdamie „dziką kartę” do udziału w turnieju, było praktycznie pewne, że uda mu się doścignąć tenisistę z Majorki. Mistrz z Bazylei tracił bowiem do niego nieco ponad 150 punktów.

Po tym, gdy ogłoszono turniejową drabinkę, już chyba nikt nie miał wątpliwości, że Federer zostanie ponownie liderem. Rywale nie byli wymagający, a pierwszą lokatę zapewniał już udział w półfinale.

W piątek 36-latek spotkał się z reprezentantem gospodarzy, Robinem Haasem. W pierwszym secie niespodziewanie minimalnie lepszy 6:4 był Holender. Potem jednak na korcie dominował mistrz. W drugiej i trzeciej odsłonie z 14 gemów, Federer wygrał aż 12.

Po zakończeniu spotkania na korcie odbyła się miła uroczystość. Szwajcar dostał specjalnie przygotowaną jedynkę.

Zwycięzca 20 wielkoszlemowych tytułów w singlu poprzednio był na pierwszym miejscu w listopadzie 2012 roku. Od tego momentu minęło pięć lat i 106 dni. Żaden inny tenisista w historii nie odzyskał prowadzenia po tak długim czasie. Federer został najstarszym liderem w historii. Wcześniej tym tytułem mógł się pochwalić Andre Agassi. Amerykanin dokonał tego w 2003 roku. Wtedy miał 33 lata i 133 dni.

- To, co się stało jest niesamowite. Kiedy jesteś starszy musisz pracować o wiele mocniej i więcej niż wcześniej, aby wygrywać. Tym bardziej to, że udało mi się znów zostać liderem jest wyjątkowe – powiedział Federer.

W półfinale jego rywalem będzie Włoch Andreas Seppi albo Danił Miedwiediew z Rosji. Wcześniej do półfinałów awansowali Bułgar Grigor Dimitrow i David Goffin z Belgii.

Wyniki ćwierćfinałów:

Grigor Dimitrow (Bułgaria, 2) - Andriej Rublow (Rosja) 6:3, 6:4

David Goffin (Belgia, 4) - Tomas Berdych (Czechy, 6) walkower

Roger Federer (Szwajcaria, 1) - Robin Haase (Holandia) 4:6, 6:1, 6:1