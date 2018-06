Roland Garros. Carlos Moya: Poziom gry Nadala będzie rósł

Carlos Moya, trener Rafaela Nadala – wielkiego faworyta Roland Garros, podzielił się po meczu drugiej rundy z Guido Pellą kilkoma przemyśleniami dotyczącymi swojego podopiecznego. W sobotę Hiszpan rozegra swój trzeci mecz w Paryżu, a jego rywalem będzie wieloletni przyjaciel Richard Gasquet.

- Jestem niezwykle szczęśliwy ze sposobu, w jaki potoczył się mecz z Pellą (6:2, 6:1, 6:1). Nadal czuł się trochę lepiej niż w spotkaniu z Simone Bolellim i nie musiał się zbytnio przemęczać. Trudnym sprawdzianem będzie z kolei sobotni mecz – ocenił Moya.

- Normą jest, że Rafa powoli rozpoczyna wielkoszlemowy turniej, a potem przyspiesza z rundy na rundę. Nie jest jeszcze w optymalnej formie, ale poziom jego gry będzie rósł. W Paryżu zawsze jest on trochę poddenerwowany, ale to nic nadzwyczajnego. To typowe dla startu w wielkim szlemie, nawet jeśli wygrywało się już turniej dziesięć razy. Na szczęście on wie, jak sobie z tym radzić – zapewnił szkoleniowiec.

- Dopiero po pierwszym secie Nadal włączył agresję. W drugim i trzecim wrzucił wyższy bieg. Jak zwykle, dopiero w trakcie trwania meczu odnalazł swój rytm w ataku. Wynik trochę zamazuje jednak obraz gry. Rafa aż tak nie dominował. Powoli staje się sobą, ale przed nim wciąż długa droga – ocenił Moya.

