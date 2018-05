Roland Garros. Carlos Moya wie, kto może zagrozić Rafie Nadalowi

Carlos Moya wypowiedział się o przeciwnikach, którzy mogą zagrozić Rafaelowi Nadalowi podczas Rolanda Garrosa. Trener hiszpańskiego mistrza nie lekceważy nikogo, a szczególną uwagę radzi zwrócić na Novaka Djokovicia. Serbski tenisista może być godnym rywalem dla 10-krotnego triumfatora na "mączce". Transmisje z kortów im. Rolanda Garrosa w Eurosporcie i usłudze Eurosport Player.

Były hiszpański zawodnik, który na kortach Rolanda Garrosa wygrał w 1998 r. prowadzi Rafę Nadala po tym, jak ze współpracy z bratankiem zrezygnował wuj Toni. Carlos Moya radzi, by nie lekceważyć żadnych graczy, ale ma swojego faworyta. - Djoković jest jednym z najlepszych tenisistów w historii i w przeszłości potrafił pokonać Rafę na ziemi. Thiem też wygrał z nim trzy razy w ciągu trzech ostatnich lat - powiedział były lider światowego rankingu.

- Mało kto pasuje do tej nawierzchni jak on. Jest jednym ze specjalistów od mączki, jeśli jest w swojej formie, to może pokonać Rafę. Alexander Zverev wciąż się rozwija i jest groźny. Dlatego próbuję nauczyć Rafę bardziej agresywnej gry - tłumaczył Moya.

W pierwszej rundzie Nadal w dwudniowym meczu pokonał szczęśliwego przegranego Simone Bolellego, natomiast „Djoko” poradził sobie z kwalifikantem Rogerio Dutrą da Silvą z Brazylii.

- Rafa zdaje sobie sprawę, że jego ciało nie jest już takie, jak w wieku 20 lat. Będąc światowym numerem jeden wie, że musi umiejętnie szachować siłami. Mój zawodnik ewoluował - zapewnił Moya.

Transmisje z kortów im. Rolanda Garrosa w Eurosporcie i usłudze Eurosport Player .

