Roland Garros. Czeszki Siniakova i Krejcikova najlepsze w deblu

Rozstawione z "szóstką" Czeszki Katerina Siniakova i Barbora Krejcikova zwyciężyły w grze podwójnej wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. W niedzielnym finale w Paryżu wygrały z Japonkami Eri Hozumi i Makoto Ninomiyą 6:3, 6:3.

To pierwszy tytuł czeskich zawodniczek w Wielkim Szlemie. Wcześniej wygrywały w imprezach WTA, ale z innymi partnerkami; 22-letnia Siniakova ma na koncie trzy zwycięstwa, a rok starsza Krejcikova - dwa.

W trzech pierwszych meczach French Open Czeszki wygrywały w trzech setach, zaś od ćwierćfinału nie przegrały ani jednej partii. Wyeliminowały m.in. pary z "dwójką" i "trójką".

W niedzielę o godz. 15 rozpocznie się finał singla - najwyżej rozstawiony Hiszpan Rafael Nadal, który jest o krok od rekordowego 11. triumfu we French Open, spotka się z Austriakiem Dominikiem Thiemem (7.).

W sobotę w singlu triumfowała liderka światowego rankingu Rumunka Simona Halep, a w deblu najlepsi byli Francuzi Nicolas Mahut i Pierre-Hugues Herbert. W rywalizacji juniorek w grze podwójnej zwyciężyły Iga Świątek i Amerykanka Caty McNally.

Wynik finału gry podwójnej kobiet:

Katerina Siniakova, Barbora Krejcikova (Czechy, 6) - Eri Hozumi, Makoto Ninomiya (Japonia) 6:3, 6:3.

