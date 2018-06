Roland Garros: Daria Kasatkina chwilowo bezdomna po niespodziewanym sukcesie

Rosyjska tenisistka Daria Kasatkina nie obstawiała, że w wielkoszlemowym Roland Garros dotrze do ćwierćfinału i w efekcie została chwilowo bez noclegu. Dom w Paryżu wynajęła bowiem tylko do poniedziałku, gdy wyeliminowała Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki.

Zdjęcie Daria Kasatkina /Getty Images

Spotkanie rozstawionej z "14" Kasatkiny z będącą drugą rakietą świata Wozniacki zaczęło się w niedzielę, ale zostało przerwane w drugim secie przy stanie 3:3 z powodu zapadających ciemności. Po wznowieniu rywalizacji dzień później Rosjanka wygrała trzy gemy, a całe spotkanie 7:6 (7-5), 6:3.

Reklama

21-letnia Kasatkina po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego ćwierćfinału. Na pomeczowej konferencji prasowej w poniedziałek dziennikarze spytali, czy zamierza resztę dnia spędzić na oglądaniu w telewizji innych pojedynków paryskiej imprezy.

"Nie jestem pewna, czy zobaczę jakiś mecz, bo moja rezerwacja domu wygasa dzisiaj i muszę poszukać hotelu. To w tej chwili mój problem. Wynajęłam dom przez serwis Airbnb, gdzie trzeba płacić z góry. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy, więc jeśli dotarłeś do połowy drugiego tygodnia turnieju, to dobrze jest znaleźć hotel. Nie zamierzam narzekać" - podsumowała z uśmiechem Rosjanka, która w 2014 roku wygrała juniorskie zmagania we French Open.

Dotychczas mogła się pochwalić w Wielkim Szlemie co najwyżej awansem do 1/8 finału. W "16" zawodów tej rangi była wcześniej w ubiegłorocznym US Open. O pierwszy w karierze półfinał zagra z rozstawioną z "10" Sloane Stephens. Amerykanka, która triumfowała w ostatnim US Open, w drugiej rundzie wyeliminowała Magdalenę Fręch.