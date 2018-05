Roland Garros. Dimitrow: Nie grałem najlepiej, ale jednak mi się udało

Morderczy pojedynek w drugiej rundzie Rolanda Garrosa stoczył Grigor Dimitrow, który po ponadczterogodzinnej bitwie pokonał Jareda Donaldsona 6:7, 6:4, 4:6, 6:4, 10:8. Bułgar spędził na korcie 4 godziny i 20 minut. – Zawsze jest miło wygrać w pięciu setach. Wiem, że nie prezentowałem się najlepiej, ale końcówka należała do mnie – powiedział szczęśliwy zwycięzca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Grigor Dimitrow z radości całował się po kolanach. Wideo Eurosport

Dimitrow był o krok od pożegnania z turniejem. Miał sporo szczęścia, bowiem rywal w końcówce opadł z sił. Łapały go skurcze. Nie wytrzymał kondycyjnie trudów spotkania. Bułgar wykorzystał słabość Amerykanina i dzięki większemu doświadczeniu okazał się lepszy.

Reklama

- Psychologicznie to bardzo ważny triumf. Byłem bowiem o krok od pożegnania się z turniejem. To jeden z takich meczów, w których nie prezentowałem się najlepiej, a mimo wszystko udało mi się zwyciężyć. Cieszę się, że wytrzymałem wojnę nerwów w końcówce – powiedział "Baby Federer", który, awansując do trzeciej rundy, wyrównał swój najlepszy wynik podczas Rolanda Garrosa.

Zaraz po ostatniej piłce Bułgar wykonał nietypową cieszynkę, bowiem całował się po kolanach.

W następnej rundzie Dimitrow zagra z Fernando Verdasco. Transmisje z turnieju na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Oglądaj wszystkie mecze Rolanda Garrosa w usłudze Eurosport Player!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozgrzewka Dimitrowa w pierwszej rundzie. Wideo Eurosport