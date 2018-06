Roland Garros. Halep znów po twardym boju ograła Kerber

Kolejny pojedynek Simony Halep z Angelique Kerber padł łupem Rumunki. Kilka miesięcy temu liderka rankingu pokonała po trzech setach Niemkę w Australian Open, teraz także po wyrównanym meczu ograła rywalkę w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Zwyciężyła 6:7, 6:3, 6:2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Sędzia uratował Halep? Wideo Eurosport Tenis Roland Garros. Muguruza rozbiła Szarapową w ćwierćfinale

Dwa arcyciekawe ćwierćfinały kobiet zaplanowano w Paryżu na środę. Pierwszy z nich zakończył się zaskakująco szybko. Garbine Muguruza w nieco ponad godzinę wysłała do domu Marię Szarapową. Wygrała 6:2, 6:1.

Reklama

Hiszpanka mogła więc spokojnie śledzić drugie spotkanie Simony Halep z Angelique Kerber, które miało wyłonić jej półfinałową rywalkę. Kibice tenisa doskonale pamiętają starcie tych tenisistek podczas tegorocznego Australian Open. W jednym z najlepszych meczów w tym roku Rumunka wygrała po trzech wyrównanych setach (9:7 w decydującej partii).

W środę także mieliśmy dużo zwrotów akcji. Pierwszy set, który trwał prawie tyle ile spotkanie Szarapowej z Muguruzą, wygrała 7:6 Niemka polskiego pochodzenia.

Liderka rankingu doszła do głosu w drugiej partii. Zwycięstwo 6:3 pokazało, że najlepsza obecnie tenisista świata powoli dochodzi do głosu. – Jestem świetnie przygotowana fizycznie i gotowa na twardy bój. Doceniam, że mogę grać nadal na tak wysokim poziomie – to jej słowa sprzed meczu. Słowa istotne, bo rzeczywiście Rumunka po raz kolejny pokazała, że dobrze czuje się w trzysetowych spotkaniach.

W decydującej partii szybko wyszła na prowadzenie 2:0 i 3:1. W międzyczasie rywalka wzięła przerwę medyczną. Miała problemy z odciskami na nogach. Halep bezwzględnie to wykorzystywała ganiając rywalkę po korcie.

- To nie jest komfortowa sytuacja, gdy zawodniczce doskwierają problemy z odciskami - mówił komentujący to spotkanie w Eurosporcie Lech Sidor.

Kerber nie podjęła już walki. Przegrała 2:6 i cały mecz 1:2 w setach. O finał Halep powalczy z Muguruzą.

Turniej Rolanda Garrosa na antenach Eurosportu oraz w Eurosportu Playerze .

Wynik ćwierćfinału kobiet:

Simona Halep (Rumunia, 1.) – Angelique Kerber (Niemcy, 12.) 6:7 (2-7), 6:3, 6:2