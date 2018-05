Roland Garros. Hubert Hurkacz - Marin Czilić w drugiej rundzie. Na żywo

Hubert Hurkacz gra z Marinem Cziliciem w drugiej rundzie turnieju Rolanda Garrosa na kortach ziemnych w Paryżu. Sprawdzaj wynik w eurosport.interia.pl. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Spełnia się wielkie marzenie 21-letniego Polaka. Dwa dni temu zadebiutował w Wielkim Szlemie i zaczął od zwycięstwa nad wyżej notowanym Amerykaninem Tennysem Sandgrenem.



W nagrodę Hurkacz awansował do drugiej rundy i dziś ma okazję grać na korcie centralnym z Marinem Cziliciem. Chorwat rozstawiony jest z numerem trzecim. To triumfator US Open z 2014 roku.



Nasz tenisista zajmuje 188. miejsce w rankingu ATP. Już w pierwszym gemie przekonał się o sile serwisu Czilicia, przegrywając otwarcie meczu. Drugi gem był popisem Polaka, który w efektownym stylu doprowadził do remisu.



W szóstym gemie Czilić przełamał Hurkacza i objął prowadzenie 4:2. W końcówce seta Polak popełnił kilka prostych błędów i dał się jeszcze raz przełamać, przegrywając partię 2:6.



Wynik meczu drugiej rundy:

Hubert Hurkacz (Polska) - Marin Czilić (Chorwacja, 3.) 2:6, 0:0 trwa II set

