Roland Garros. Hubert Hurkacz przegrał z Marinem Cziliciem w drugiej rundzie

Hubert Hurkacz zakończył udział w Roland Garros na drugiej rundzie. Tam lepszy od niego okazał się rozstawiony z "3" Chorwat Marin Czilić, wygrywając 6:2, 6:2, 6:7(3), 7:5. Polak nie ma jednak prawa do narzekań. Za nim wspaniały paryski tydzień, w którym najpierw przebrnął przez eliminacje, następnie pokonał uznanego rywala w 1. rundzie, by na deser pokazać się z dobrej strony na korcie centralnym. Transmisje turnieju w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Debiut Hurkacza w Wielkim Szlemie wypadł okazale. W swoim pierwszym meczu w drabince głównej pokonał w czterech setach ćwierćfinalistę tegorocznego Australian Open Amerykanina Tennysa Sandgrena. Dobrą formą błysnął zresztą już w eliminacjach, gdy w trzeciej rundzie pokonał niezwykle groźnego na kortach ziemnych Argentyńczyka Marco Trungellitiego.

Komplementowany ze wszystkich stron za inteligentną grę i wszechstronność 21-letni wrocławianin nie przeraził się perspektywą występu na korcie Philippe'a Chatriera. Pierwsze gemy w spotkaniu z Cziliciem, który ma na swoim koncie triumf w US Open i finały Wimbledonu oraz Australian Open, były w wykonaniu Polaka znakomite. Znów imponował ogromnym czuciem piłki, odpowiednim doborem uderzeń i spokojem. Jednak na jego nieszczęście, tym razem przyszło mu rywalizować z tenisistą, który skupia się wyłącznie na sobie i swoim celu, a koncentrację utrzymać potrafi długimi godzinami.

Przy stanie 2-2 Czilić włączył piąty bieg i wygrał pięć kolejnych gemów, dwukrotnie przełamując Hurkacza. 29-letni Chorwat ani na chwilę nie zlekceważył dużo niżej sklasyfikowanego przeciwnika. Z ogromną konsekwencją realizował nakreślony wcześniej plan, imponując świetnym serwisem, grą pod siatką i licznymi uderzeniami wygrywającymi.

W drugim secie tenisista Medziugorie znów zanotował dwa breaki (na 3:1 i 6:2), a Hurkacz nie doczekał się szans na przełamanie powrotne (w pierwszym secie miał jedną).

Tej pojawiły się w końcu w trzecim secie i zostały wykorzystane. Wrocławianin wygrał gem serwisowy rywala i objął prowadzenie 3:2. Nie mając innego wyjścia, wciąż musiał ryzykować, szukając okazji do ataku i znacząco wydłużając długość zagrywanych piłek. Po stracie podania koncentracja natychmiast jednak wróciła Cziliciowi, co zaowocowało remisem 3:3. Kolejne gemy wygrywali serwujący, a przebieg 12. gema wpłynął na losy całej partii. W nim Chorwat miał piłkę meczową (przy serwisie Polaka), ale jej nie wykorzystał i od tego momentu zaczął psuć kolejne piłki na potęgę. Zupełnie wybity z rytmu, nie był w stanie utrzymać piłki w korcie podczas tie-breaka. Hurkacz potrafił to kapitalnie wykorzystać, wygrywając w nim do trzech.

W czwartym secie Polak zaczął znakomicie serwować (zanotował w nim 6 z 10 asów). W osłupienie wprawił też rywala kilkoma świetnym dropszotami. Grał bez kompleksów, a wygrany trzeci set sprawił, że jeszcze bardziej uwierzył w swoje umiejętności. Czilić zrobił jednak wszystko, by nie dopuścić do piątego seta. Niezwykle skoncentrowany przełamał podanie wrocławianina na 6:5, a następnie przy swoim serwisie zakończył mecz po dwóch godzinach i 50 minutach.

Jego kolejnym rywalem będzie lepszy z pary Steve Johnson, który w drugiej rundzie pokonał w czterech setach Jana-Lennarda Struffa.

Znakomity występ w tegorocznym Roland Garros pozwoli Hurkaczowi na awans w okolice 148. miejsca w rankingu ATP, które oczywiście będzie jego życiowym rekordem.

Wynik meczu drugiej rundy:

Marin Czilić (Chorwacja, 3.) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:2, 6:2, 6:7 (3-7), 7:5



