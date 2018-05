Roland Garros. Hubert Hurkacz - Tennys Sandgren. Na żywo

Hubert Hurkacz debiutuje w Wielkim Szlemie! 21-letni Polak mierzy się w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa z Amerykaninem Tennysem Sandgrenem. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Znakomity początek Hurkacza w meczu z Sandgrenem na Roland Garros. Wideo Eurosport

Hurkacz imponująco zadebiutował w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju. Zaczął od prowadzenia 6:2, 6:2 w spotkaniu pierwszej rundy French Open przeciwko Amerykaninowi Tennysowi Sandgrenowi. Mecz po drugim secie został przerwany z powodu opadów deszczu.

Reklama

Rywal Hurkacza zaprezentował się z bardzo dobrej strony w styczniowym Australian Open, w którym doszedł do ćwierćfinału eliminując pod drodze bardzo trudnych przeciwników jak Stana Wawrinkę i Dominica Thiema.

Sandgren był faworytem rywalizacji z debiutantem z Polski, który musiał rozegrać trzy mecze w eliminacjach w Paryżu, ale nie dało się zauważyć większego doświadczenia po stronie Amerykanina. Przeciwnie, to Hurkacz dominował, a Sandgren sprawiał wrażenie nieobecnego, co doprowadziło do objęcia przez 21-letniego wrocławianina szybkiego prowadzenia 4:0 w pierwszej partii. Hurkacz przełamał reprezentanta USA już pierwszym gemie i dokonał tego ponownie w trzecim.

Sandgren zgarnął dopiero piątego gema, mecz na moment przerwano z powodu deszczu, ale tenisiści szybko wrócili na kort numer 15, gdzie Hurkacz dopełnił formalności oddając rywalowi tylko jednego gema i obejmując prowadzenie w meczu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pewny drugi set dla Hurkacza w meczu z Sandgrenem. Wideo Eurosport

W drugim secie Hurkacz wygrał w takim samym stylu i również oddał tylko dwa gemy. Gry jednak nie wznowiono, bo opady deszczu nasiliły się i kort musiał zostać zabezpieczony. Mecz toczy się do trzech wygranych setów.

Zwycięzca w drugiej rundzie zmierzy się z lepszym z pary Marin Czilić - James Duckworth.

Relacje na żywo z Roland Garros w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i usłudze Eurosport Player. Kliknij TUTAJ

Wynik meczu pierwszej rundy:

Hubert Hurkacz - Tennys Sandgren (USA) 6:2, 6:2, 0:0 mecz przerwany z powodu deszczu