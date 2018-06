Roland Garros. Iga Świątek zagra o finał juniorskiego Rolanda Garrosa!

Iga Świątek pokonała Japonkę Yuki Naito 7:5, 7:5 i awansowała do półfinału juniorskiego Rolanda Garrosa. Spotkanie o finał 17-letniej Świątek przeciwko o rok młodszej Caty McNally pokaże na żywo w piątek Eurosport 2. Mecz będzie można też zobaczyć w Eurosport Playerze.

W dwóch ostatnich latach wchodząca do zawodowego tenisa Świątek kończyła juniorski Roland Garros właśnie na ćwierćfinale, ale w tym roku pierwszy raz udało jej się awansować do półfinału. Ale tym razem Polka była już zaliczana do grona faworytek, o czym mówił nam Lech Sidor, który komentuje w Eurosporcie turniej na kortach im. Rolanda Garrosa.

- Iga co prawda nie jest rozstawiona, ale ci, którzy się znają na tenisie wiedzą, że to faworytka. Mam nadzieję, że zobaczymy ją w finale. Jedyną przeszkodą może być fakt, że Polka nie zna rywalek, bo grała ostatnio w seniorach. Może któraś z nich mieć dzień konia i zaskoczyć naszą tenisistkę. Jeśli jednak patrzymy tylko na umiejętności, to możemy spokojnie myśleć o finale dla Świątek – mówił Sidor.

W trzecim z rzędu ćwierćfinale w Paryżu Świątek wpadła na rozstawioną z numerem 10 rówieśniczkę z Japonii Yuki Naito. Oba sety niemal identyczny przebieg. Polka w pierwszej i w drugiej partii przegrywała już 3:5, ale potrafiła doprowadzić do wyrównania i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, gdy za każdym razem przełamywała rywalkę najpierw na 5:5 i później na 7:5.

O finał Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Caty McNally. Spotkanie na żywo w Eurosporcie 2 i w Eurosport Playerze .

