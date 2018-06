Roland Garros. Klęska sióstr Williams w ostatnim secie

Serena i Venus Williams pożegnały się z grą podwójną w tegorocznym Rolandzie Garrosie. W trzeciej rundzie lepsze od Amerykanek okazały się Andreja Klepacz (Słowenia) i Maria Jose Martinez Sanchez (Hiszpania). Para rozstawiona z numerem 3 wygrała 6:4, 6:7(4), 6:0.

Serena Williams od początku otwarcie mówiła, że zdecydowała się na grę w deblu tylko po to, by nie trenować. Jej zdaniem, to lepsze rozwiązanie niż dwugodzinne zajęcia w trakcie dnia przerwy między singlowymi pojedynkami. W trakcie swojej kariery siostry Williams zdobyły aż 14 wielkoszlemowych tytułów w grze podwójnej.

W pierwszym secie niedzielnego meczu Klepacz i Martinez Sanchez szybko objęły prowadzenie 4:0 i utrzymały je do końca. W drugim prowadziły już 4:2 i 5:3, ale siostry Williams odrobiły straty, wygrywając następnie w tie-breaku. W ostatniej partii z sześciu rozegranych gemów cztery były bardzo wyrównane, ale najważniejsze piłki padały łupem Słowenki i Hiszpanki.

Serena Williams wciąż rywalizuje w grze pojedynczej. O ćwierćfinał zagra w poniedziałek z Marią Szarapową. Venus z tegorocznym Rolandem Garrosem pożegnała się już w pierwszej rundzie.