Roland Garros. Kubot i Melo pożegnali się z turniejem debla

Niestety sobotnie spotkanie 3. rundy turnieju rozgrywanego na kortach Rolanda Garrosa było ostatnim dla Łukasza Kubota. Polak w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo nie dali rady Hindusowi Rohanowi Boppannie i Francuzowi Edouardowi Rogerowi-Vasselinowi ulegając 4:6, 6:7 (1-7).

Można było odnieść wrażenie, że forma Kubota z piątkowego meczu przeciwko hiszpańskiej parze Roberto Carballes Baena\Guilermo Garcia-Lopez gdzieś uleciała. Kubot w piątek świetnie serwował, a rywale nie mieli szans na przełamanie przy jego podaniu. Stojący pod siatką Melo pozwalał sobie na widowiskowe zagrania ze sporą nonszalancją. W piątek Brazylijczyk wydawał się niemrawy, biegał bez dynamiki, a w uderzenia rakietą wkładał niewiele siły. Przy jego podaniu Kubot musiał dwoić się i troić przy siatce, aby nie dopuścić do przełamania.

Natomiast w sobotę Melo miał problemy z returnem, a Kubot z serwisem. I właśnie kluczowym momentem pierwszej partii był podwójny błąd serwisowy tenisisty z Bolesławca, dzięki czemu rywale przełamali na 4:3. Na dodatek w kolejnym gemie Polak i Brazylijczyk mieli aż cztery piłki na przełamanie powrotne, ale wszystkie zmarnowali, co z zimną krwią wykorzystali przeciwnicy, którzy ostatecznie wygrali 6:4.

Druga partia zaczęła się dla Kubota i Melo w najgorszy możliwy sposób, a negatywnym bohaterem ponownie był pierwszy z wymienionych. Polak raz jeszcze popełnił podwójny błąd serwisowy i podarował pierwszego gema przeciwnikom. Na szczęście najwyżej rozstawiony debel w tegorocznym French Open zdołał doprowadzić do wyrównania na 2:2, a później wziął się do roboty i wyszedł na prowadzenie 5:4. Oczywiście hindusko-francuska para nie odpuściła i doprowadziła do tie-breaka. Przy stanie 3-1 Hindus odpowiedział na serwis Melo znakomitym lobem, a po chwili Roger-Vasselin podwyższył na 5-1. Wtedy stało się jasne, że Polak i Brazylijczyk zakończą swoją przygodę na kortach Rolanda Garrosa. Na koniec Bopanna idealnie uderzył wolejem odpowiadając na serwis Kubota i zapewnił wygraną.

Małym pocieszeniem dla Kubota i Melo jest fakt, że poprawili swój wynik z ubiegłego roku, gdy pożegnali się z turniejem w 2. rundzie. Tym samym z French Open pożegnał się z ostatni z Polaków.

