Roland Garros: Madison Keys w półfinale

Amerykanka Madison Keys została pierwszą półfinalistką tegorocznej edycji Rolanda Garrosa. Rozstawiona z "13" tenisistka pokonała we wtorek w Paryżu Julię Putincewą z Kazachstanu 7:6 (7-5), 6:4.

Zdjęcie Madison Keys /AFP

Znana z wybuchowego charakteru Putincewa i tym razem dała się poznać z tej strony. Po przegraniu pierwszego seta, w którym prowadziła już 5:3, 98. w rankingu WTA zawodniczka wygłosiła wzburzona tyradę w kierunku swojego boksu, a następnie w wyrazie frustracji uderzyła rakietą o kort. Keys zakończyła spotkanie asem serwisowym.

Reklama

Jeszcze żaden tenisista z Kazachstanu - spośród kobiet i mężczyzn - nie awansował do półfinału rywalizacji wielkoszlemowej.

Keys po raz pierwszy znalazła się w "czwórce" turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa. 23-letnia tenisistka, której trenerką jest słynna Lindsay Davenport, to finalistka ostatniej edycji US Open. W półfinale Wielkiego Szlema była jeszcze w przeszłości raz - w Australian Open 2015.

W drodze do najlepszej "czwórki" paryskiej imprezy nie straciła seta. O drugi w karierze awans do finału wielkoszlemowych zmagań zagra z rozstawioną z "10" rodaczką Sloane Stephens Amerykanka pokonała Rosjankę Darię Kasatnikę (14.) 6:3, 6:1. Keys będzie miała szansę zrewanżować się Stephens za porażkę we wrześniowym finale US Open.