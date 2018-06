Roland Garros. Mahut: Czekałem na to 15 lat

W sobotę do historii French Open przeszła nie tylko Simona Halep, która na korcie Philippe'a Chatriera wywalczyła premierowy tytuł wielkoszlemowy w karierze, ale też deblista Nicolas Mahut, który po raz pierwszy zwyciężył w Paryżu.

Mahut w przeciwieństwie do Halep miał już na koncie tytuły na wielkim szlemie. W parze z Pierre-Huguesem Herbertem wygrał US Open w 2015 i Wimbledon w 2016 roku. Jego niedoścignionym marzeniem pozostawało jednak French Open, co ma szczególne znaczenie dla każdego tenisisty z Francji.

W 2013 roku w finale paryskiej imprezy wspólnie z partnerującym mu Michaelem Llodrą po zaciętym meczu przegrali z braćmi Bobem i Mikiem Bryanami 4:6, 6:4, 6:7 (3-7), co Mahut rozpamiętywał aż do soboty.

- Przegrałem już jeden finał Rolanda, jak i finał Australian Open. Powiedzieliśmy sobie, że ten finał musimy wygrać. Było to dla mnie tak ważne. Czekałem na to 15 lat - emocjonował się Nicolas Mahut.

W sobotnim finale Nicolas Mahut i Pierre-Hugues Herbert rozprawili się w dwóch setach z Oliverem Marachem i Mate Paviciem 6:2, 7:6 (7-4).

De facto Nicolas Mahut czekał na sukces we French Open nie 15, tylko 18 lat. W grze podwójnej na kortach imienia Rolanda Garrosa po raz pierwszy wystąpił bowiem w 2000 roku.