Roland Garros. Muguruza zmiotła z kortu Stosur

Mistrzyni Rolanda Garrosa z 2016 roku Garbine Muguruza rozbiła w trzeciej rundzie tegorocznego turnieju finalistkę z 2010 roku Samanthę Stosur 6:0, 6:2. Hiszpanka po raz piąty z rzędu osiągnęła w Paryżu drugi tydzień imprezy.

Sobotni mecz trwał ledwie 62 minuty, a po nim Hiszpanka może pochwalić się bilansem 3-1 z Australijką. Tak jednostronnego meczu panie jeszcze nie rozegrały.

Pierwszy set trwał 24 minuty. Mocno uderzająca pod końcową linię Garbine była poza zasięgiem popełniającej więcej błędów rywalki. Wcześniej seta do zera Stosur przegrała podczas Australian Open 2017 (3:6, 6:3, 0:6 z Heather Watson).

Na początku drugiego seta Muguruza zaczęła częściej chodzić do siatki i szybko objęła prowadzenie 2:0. Wówczas nastąpił jedyny zryw Australijki, który doprowadził do remisu 2:2. Mistrzyni Wimbledonu nie pozwoliła jednak, by sytuacja na korcie uległa zmianie na dłużej i ponownie zaczęła znakomicie serwować (w całym meczu wygrała 76 proc. wymian po pierwszym serwisie).

W kolejnym meczu Hiszpanka zagra z Ukrainką Łesią Curenko, która w trzeciej rundzie pokonała Słowaczkę Magdalenę Rybarikovą [19] 6:2, 6:4.