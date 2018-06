Roland Garros. Novak Djoković wyrównał osiągnięcie Jimmy’ego Connorsa

W tym sezonie Novak Djokovic po raz pierwszy od 2007 roku przegrał trzy kolejne mecze. Były lider rankingu ATP wypadł nawet poza czołową „20”, co nie zdarzyło mu się od października 2006 roku. Po powrocie związanym z kontuzją prawego łokcia czuje się jednak coraz lepiej, czego dowodem było piątkowe zwycięstwo w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa nad Roberto Bautistą Agutem (6:4, 6:7, 7:6, 6:2).

- To była wspaniała walka, trwająca niemal cztery godziny. Bautista Agut nie jest tenisistą, który cokolwiek ci podaruje. Jemu trzeba wszystko wydrzeć – powiedział Djokovic. – Oczywiście wolałbym uniknąć tak długich meczów, ale ten był wspaniałym testem. Ostatni set był najlepszym, jaki rozegrałem w tym turnieju – dodał.

Dla Serba to już 43. awans do czwartej rundy w wielkim szlemie. Tym samym wyrównał on osiągnięcie Jimmy’ego Connorsa, a lepszy od niego w tej klasyfikacji pozostaje tylko Roger Federer (60).

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Nole’a są coraz lepsze. W Rzymie dotarł on do finału, udowadniając wszystkim, że jest na najlepszej drodze do swojej najlepszej dyspozycji.

W czwartej rundzie rywalem Djokovica będzie Fernando Verdasco, który w piątek wyeliminował Grigora Dimitrowa.