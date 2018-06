Roland Garros. Pokaz siły Igy Świątek w drugim secie

Ze zmiennym szczęściem grali polscy juniorzy w poniedziałek na kortach im. Rolanda Garrosa. Porażki doznał Daniel Michalski (przegrał z Jesperem de Jongiem 4:6, 6:4, 5:7), za to wygrała Iga Świątek. Polka pokonała rozstawioną z numerem czwartym Aleksę Noel 7:6, 6:1.

Jako pierwszy na korcie pojawił się Michalski. Zawodnik Legii dzielnie walczył, ale poległ z Holendrem w trzech setach. Przy prowadzeniu rywala 5:4 w decydującej partii Polak obronił dwie piłki meczowe. Doprowadził do remisu, ale niestety szybko stracił swój serwis, a po chwili przegrał 5:7.

Zdecydowanie lepiej zaprezentowała się Iga Świątek. 17-latka nie ma rankingu juniorskiego, bo w ostatnim czasie mierzyła się już z seniorkami.

- Miała trudne losowanie, bowiem na początek trafiła numer cztery w turnieju. Amerykanka potrafi grać w tenisa, ale to Iga była faworytką. Ważne, że przeszła pierwszą przeszkodę. Z meczu na mecz będzie coraz lepiej – ocenił komentator Eurosportu Lech Sidor.

Świątek pokonała Aleksą Noel 7:6, 6:1. W drugim secie zdominowała przeciwniczkę.

- Iga co prawda nie jest rozstawiona, ale ci, którzy się znają na tenisie wiedzą, że to faworytka turnieju. Mam nadzieję, że zobaczymy ją w finale. Jedyną przeszkodą może być fakt, że Polka nie zna rywalek, bo rywalizuje ostatnio w seniorach. Może któraś z nich mieć dzień konia i zaskoczyć naszą tenisistkę. Jeśli jednak patrzymy tylko na umiejętności, to możemy spokojnie myśleć o finale dla Świątek – dodał Sidor.

Wynik 1. rundy turnieju juniorek:

Iga Światek (Polska) – Alexa Noel (USA) 7:6, 6:1