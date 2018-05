Roland Garros: Polacy będą zdobywać doświadczenie

Magda Linette jest najbardziej doświadczona w rywalizacji wielkoszlemowej spośród trójki polskich singlistów, którzy wystąpią w tegorocznej edycji turnieju French Open.

Zdjęcie Magda Linette /AFP



Poznanianka w poprzednim sezonie w Paryżu dotarła do trzeciej rundy. To jej najlepszy wynik w zawodach tej rangi. Udało jej się go powtórzyć później jeszcze w styczniowym Australian Open. Linette nigdy wcześniej nie wygrała we French Open meczu otwarcia. W głównej drabince zadebiutowała trzy lata temu.



Zarówno Magdalena Fręch, jak i Hubert Hurkacz po raz pierwszy zgłosili się do turnieju rozgrywanego na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa. Oboje dostali się do zasadniczej części rywalizacji po przebrnięciu kwalifikacji. W przypadku zawodnika z Wrocławia to debiut w głównej drabince wielkoszlemowych zmagań. Tenisistka z Łodzi zaliczyła go w styczniu w Melbourne (odpadła tam w pierwszej rundzie).



Dotychczasowe wyniki w Roland Garros w grze pojedynczej Polaków, którzy wystąpią w tegorocznej edycji turnieju:



Magda Linette

2013 - kwalifikacje (2. runda)

2014 - kwalifikacje (1. runda)

2015 - 1. runda

2016 - 1. runda

2017 - 3. runda



Magdalena Fręch

2018 - pierwszy start



Hubert Hurkacz

2018 - pierwszy start