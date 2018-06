Roland Garros. Rafael Nadal mistrzem koncentracji

To było prawdziwe tsunami. Rafael Nadal potrzebował ledwie 57 minut, by awansować do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. 10-krotny triumfator turnieju pokonał 6:2, 6:1, 6:1 Guido Pellę. – Jestem zadowolony z tego, jak zagrałem – potwierdził po meczu tenisista z Majorki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafael Nadal łatwo wygrał z Guido Pellą w drugiej rundzie. Wideo Eurosport

- To był solidny występ. Prawdą też jest, że w jego trakcie znacząco poprawiłem poziom gry. Szczególnie mam tu na myśli forhend po pierwszym secie. Zaczynam nim uderzać coraz szybciej i precyzyjniej. Gram z kortu, notując dużo więcej winnerów – podkreślił Rafa. - Cieszę się też z poziomu mojej koncentracji. Przez cały czas udało mi się jej nie stracić, a z czasem grałem coraz lepiej – dodał.

Reklama

W trzeciej rundzie rywalem Nadala będzie Richard Gasquet, który w swoim drugim meczu pokonał 6:2, 3:6, 6:3, 6:0 Tunezyjczyka Maleka Jaziriego. Panowie znają się od lat i rywalizują ze sobą od dziecka.

- Nasze relacje są wspaniałe od czasów, kiedy byliśmy dziećmi. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w wieku 12 lat. Rafa jest dobrym i absolutnie normalnym człowiekiem. Trenowaliśmy razem setki razy, a teraz czeka nas dobry mecz w wyjątkowym miejscu dla mnie i dla niego – przyznał Gasquet.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rafael Nadal i perfekcja rotacji wstecznej. Wideo Eurosport