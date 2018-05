Roland Garros. Serena Williams, czyli księżniczka Wakandy, która bawi się w tenisa

Serena Williams zwyciężyła z Kristiną Pliszkovą 7:6, 6:4 i awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Kibice jednak mocno skupili się na…wyglądzie Amerykanki. - W tym stroju czuje się jak superbohaterka - powiedziała trzykrotna zwyciężczyni imprezy w Paryżu. Transmisje z kortów im. Rolanda Garrosa w Eurosporcie i usłudze Eurosport Player.

We wtorek w Paryżu temperatura zakręciła się wokół 25 stopni Celsjusza. To nie przeszkodziło Serenie Williams ubrać czarnego stroju, który pokrywał większość jej ciała. Tenisistka wróciła na światowe korty po urodzeniu dziecka we wrześniu ubiegłego roku. Mówiąc oględnie, była liderka światowego rankingu WTA dopiero wraca do optymalnej formy.

- W tym stroju czuje się jak księżniczka Wakandy - mówiła po meczu Williams, nawiązując do bijącego rekordy popularności kinowego hitu pt. Czarna Pantera.

Obie panie dobrze serwowały w pierwszym secie, pojedynek był bardzo wyrównany. Poziom podania znacząco spadł w drugiej partii. Wtedy zadecydowała klątwa "siódmego gema". W tym trudnym momencie to Williams przełamała Pliszkovą. 36-letnia Amerykanka w drugiej rundzie Rolanda Garrosa zmierzy się z Ashleigh Barty z Australii.

Williams ostatni raz wielkoszlemowy turniej na kortach w Paryżu wygrała w 2015 r. - Wiem, że jestem tu, by rywalizować i dać z siebie wszystko. Nie narzucam na siebie żadnej presji, a zazwyczaj robię to permanentnie. Bawię się tenisem i zawsze czekam, by jak najszybciej zobaczyć swoją córeczkę - wyznała.

