Roland Garros. Sloane Stephens w ćwierćfinale

Mistrzyni US Open Sloane Stephens awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa i ma już w swojej kolekcji najlepsze ósemki wszystkich wielkoszlemowych turniejów. W niedzielnym meczu czwartej rundy pokonała rewelacyjną w obecnym sezonie Estonkę Anett Kontaveit, która w poprzednim meczu wyeliminowała Petrę Kvitovą, 6:2, 6:0.

Zdjęcie Sloane Stephens /Eurosport

- To całkiem miłe uczucie. Wiele dziewczyn marzy o ćwierćfinale czy półfinale, a ja osiągnęłam go we wszystkich szlemach i to jest coś wyjątkowego. To był mój cel. Cieszę się, że w końcu znalazłam się tu w ósemce - powiedziała po ostatniej piłce Stephens.

Wyrównana walka trwała do piątego gema. Estonka miała w nim piłkę na 3:2, której nie wykorzystała i od tego momentu na korcie Philippe'a Chatriera panował już tylko jedna tenisistka.

- Na początku byłam nerwowa i spięta. Nie uderzałam zbyt dobrze, więc dużo się poruszałam i skakałam, by trafiać piłkę z pełnym zamachem. To mi trochę pomagało. Starałam się walczyć do końca, a 11 gemów z rzędu nie jest złym wynikiem - oceniła Amerykanka.

Spotkanie trwało ledwie 52 minuty. Kontaveit zanotowała 21 niewymuszonych błędów.

Kolejną rywalką Stephens będzie lepsza z pary Caroline Wozniacki - Daria Kasatkina.