Roland Garros. Soederling wyjaśnia, jak pokonać Nadala

Tylko dwóch tenisistów ograło na kortach im. Rolanda Garrosa Rafaela Nadala Jednym z nich był w 2009 roku Robin Soederling. Szwed tłumaczy, w jaki sposób to zrobił. W niedzielnym finale Nadal zagra o swój 11. tytuł w Paryżu z Dominikiem Thiemem. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze o godz. 15.

Nadal to absolutny król kortów ziemnych. W Paryżu wygrał aż dziesięć razy. Nie udało mu się tylko zwyciężyć tylko w trzech podejściach. Jako pierwszy Hiszpana pokonał w 2009 roku Robin Soderling. W 2015 sposób na dominatora z Majorki znalazł Novak Djoković, a rok później Rafa wycofał się z imprezy przed meczem trzeciej rundy z powodu kontuzji.

W niedzielę znów zagra w finale. Tym razem z Dominikiem Thiemem. Przed meczem cenne wskazówki Austriakowi dał Soederling.

- Pokonanie Rafy na kortach ziemnych to nie lada wyzwanie, a ogranie go w meczu do trzech wygranych setów graniczy niemal z cudem. Mi się udało, bo grałem cały czas agresywnie. To jedyny sposób. Trzeba atakować cały czas. Nie wolno wstrzymywać ręki ani przez chwilę, bo on to wykorzysta. Widziałem jego mecz ze Schwartzmanem, który w pierwszym secie trafiał wszystko. Grał na 100 procent ryzyka i to się powiodło. Niestety nie utrzymał poziomu do końca. Przed Thiemem zadanie niezwykle trudne, ale musi wierzyć – analizuje Soederling.

