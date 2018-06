Roland Garros. Sycylijska sensacja! Marco Cecchinato wygrał z Novakiem Djokoviciem

Cztery piłki meczowe, fenomenalny tenis i spektakularny tie-break w czwartym secie - tak Marco Cecchinato pokonał Novaka Djokovicia w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Tenisista z Palermo wygrał z Serbem 6:3, 7:6, 1:6, 7:6 (13-11). W półfinale zmierzy się z Dominikiem Thiemem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nieprawdopodobny błąd Djokovicia z Cecchinato. Wideo Eurosport

Było po pięć w tie-breaku czwartego seta. Piłka przeleciała nad siatką aż 25 razy, Djoković i Cecchinato grali fenomenalnie, a najpiękniejszą wymianę spotkania nieoczekiwanie wygrał chłopak z Palermo. Cecchinato z zimną krwią obronił się również przy stanie 7-8. Włoch, który w Paryżu gra z numerem 72, potrzebował aż czterech piłek meczowych, by w spektakularny sposób wyrzucić z turnieju wielkiego Novaka Djokovicia.

Reklama

Kluczowe pytanie tego pojedynku brzmiało: jak długo Włoch będzie w stanie grać na takim poziomie. Zachwycał zagraniami forehandem, nie dawał się nabierać na pułapki Djokovicia, w odpowiednim momencie podkręcał tempo. Serb w tych pierwszych dwóch setach nie grał źle, ale to Cecchinato miał pełną kontrolę nad spotkaniem.

O pierwszym secie zadecydował jeden break point, w drugim mieliśmy fascynujący tie-break. W nim Cecchinato grał swój najlepszy tenis. Djoković liczył na to, że będzie mocniejszy psychicznie w dłuższych wymianach, ale popełniał więcej błędów. Włoch notorycznie nabierał Serba. Djoković nie potrafił zdążyć do żadnego skrótu Cecchinato. W pewnym momencie nawet przestał do nich biec.

Po dwóch setach, w których oglądaliśmy kosmiczny tenis, przyszedł słabszy moment obu panów. Djoković przeszedł zwycięsko przez trzecią partię niemal suchą stopą.

W czwartym secie Novak Djoković przypomniał sobie, jak łatwo ograł w niedzielę Fernanda Verdasco. Serb nabrał nowych sił i za każdym razem znajdywał sposób na wygranie wymiany ze zdekoncentrowanym Cecchinato (Włoch zaczął seta od karnego punktu za kłótnie z organizatorami i nieprzepisowe kontaktowanie się z trenerem).

Wszyscy czekaliśmy na piątego seta, bo było już 5:2 dla Djokovicia - nagle Cecchinto odbudował się w szokujący sposób. Włoch był już o punkt od przełamania "Nole" na 6:5 i przed sobą serwowanie po zwycięstwo, jednak Djoković obronił się w kapitalnym stylu: wyrzucającym serwisem, a następnie piekielnie silnym zagraniem w końcową linię. Drugi w tym meczu tie-break to nie była zabawa dla kibiców o słabych nerwach. Ostatecznie lepszy okazał się Cecchinato, który wygrał z Djokoviciem 13-11, a cały mecz 6:3, 7:6, 1:6, 7:6.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Świetny lob Djokovicia, Cecchinato w siatkę! Wideo Eurosport

Wyniki ćwierćfinałów mężczyzn:

wtorek

Dominic Thiem (Austria, 7.) - Alexander Zverev (Niemcy, 2.) 6:4, 6:2, 6:1



Marco Cecchinato (Włochy) - Novak Djoković (Serbia, 20.) 6:3, 7:6 (7-4), 1:6, 7:6 (13-11)

środa

Rafael Nadal (Hiszpania, 1.) - Diego Schwartzman (Argentyna, 11.)



Marin Czilić (Chorwacja, 3.) - Juan Martin del Potro (Argentyna, 5.)

Pary półfinałowe:

Marco Cecchinato (Włochy) - Dominic Thiem (Austria, 7.)

Rafael Nadal (Hiszpania, 1.)/Diego Schwartzman (Argentyna, 11.) - Marin Czilić (Chorwacja, 3.)/Juan Martin del Potro (Argentyna, 5.)