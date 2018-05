Roland Garros: Wojna na wyniszczenie dla Grigora Dimitrowa

To była droga przez mękę dla Grigora Dimitrowa. Bułgar nie miał łatwo w drugiej rundzie French Open, ale pokonał Amerykanina Jareda Donaldsona 6-7, 6-4, 4-6, 6-4, 10-8. To był prawdziwy sprawdzian dla ciała i psychiki dla Dimitrowa. W trzeciej rundzie Bułgar zmierzy się z Fernando Verdasco.

Wielka szkoda, że starcie Bułgara z Amerykaninem nie odbyło się na jednym z większych kortów, bo obaj panowie pokazali kawał dobrego tenisa.

Turniejowa „czwórka” zaczęła to spotkanie bardzo źle. Dimitrow dał się przełamać już w pierwszym gemie spotkania, a następnie przegrał serwis Donaldsona „na sucho”. W całym meczu można było odnieść wrażenie, że Bułgar ma problemy z koncentracją, a skórę ratował sobie dobrym serwisem. Dobre gemy przeplatał przeciętnymi, w których popełniał sporo niewymuszonych błędów.

Tylko pierwszy set odstawał poziomem od następnych. Panowie najwięcej mylili się przy końcowej linii – zarówno w trakcie akcji, jak i podczas serwisu. Dimitrow w pierwszej partii popełnił aż siedem podwójnych błędów serwisowych. Do tego dołożył aż 17 niewymuszonych błędów, o dziesięć więcej od Donaldsona.

Drugi i trzeci set to były szybkie wymiany i dosyć pewne wyszarpywanie sobie kolejnych gemów. To były dużo krótsze partie niż ta pierwsza. Ku zaskoczeniu Bułgara – Donaldson dotrzymywał tempa i grał coraz odważniej. To „Młody Federer” musiał odrabiać starty i dzięki bardzo dobremu serwowaniu doprowadził do piątego seta.

Amerykanin prezentował się świetnie, ale wtedy przyszedł potworny ból uda, wskutek którego nie mógł już nawiązać rywalizacji. Dimitrow przy stanie 7-7 doprowadził do przełamania, ale potem momentalnie stracił koncentracje i kulejący Donaldson odrobił straty. To było jednak odroczenie wyroku. Dimitrow bez problemów odebrał podanie Amerykanina i dopełnił formalności przy własnym serwisie.

Grigor Dimitrow po raz trzeci w karierze dotarł w Paryżu do trzeciej rundy. To jak na razie najlepszy rezultat Bułgara na kortach im. Rolanda Garrosa.

