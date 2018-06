Roland Garros. Zryw Osaki nie wystarczył na Keys

Madison Keys awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa, wyrównując swoje najlepsze osiągnięcie w tym turnieju. W piątek Amerykanka, rozstawiona w imprezie z numerem 13, pokonała turniejową „20” Naomi Osakę 6:1, 7:6(7).

Pierwszy set miał jednostronny przebieg, a Japonka pozwoliła się w nim przełamać mocno uderzającej rywalce dwukrotnie. Jedynego gema wygrała na 1:3.

Drugi set też lepiej rozpoczęła Keys, która prowadziła w nim już 3:1. Osaka potrafiła jednak poderwać się do walki na korcie Suzanne-Lenglen. Mistrzyni Indian Wells odnalazła pewność siebie i rytm, wygrała dziesięć kolejnych piłek i objęła prowadzenie 4:3.

Amerykanka musiała przegrupować siły i to jej się udało. Przy prowadzeniu 5:4 miała nawet piłkę meczową, ale Osaka zdołała doprowadzić do tie-breaka. Był on niezwykle wyrównany, a Japonka miała dwie piłki setowe, których nie zdołała wykorzystać. Keys zanotowała łącznie 27 uderzeń wygrywających.

W czwartej rundzie Amerykanka będzie miała dużo trudniejsze zadanie, bo przyjdzie jej zagrać z Elina Switoliną. Ukrainka należy do faworytek całego French Open. Co ciekawe, Keys może się pochwalić bilansem bezpośrednich spotkań 2-0.