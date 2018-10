Rotacja wsteczna: azjatycki finisz

Coraz mniej kartek w kalendarzu. W miarę jak spadają stajemy się zazwyczaj bardziej refleksyjni i chyba krytyczniej zaczynamy patrzeć na sprawy dookoła. Na tenisowych kortach kolejny raz wraca temat cykli startowych.

Zdjęcie Naomi Osaka /Getty Images

Od lat zwłaszcza w Stanach lansowana jest opinia, że atrakcyjność sezonu po czwartej imprezie wielkoszlemowej dramatycznie spada. Dla coraz większej liczby zawodników i zawodniczek ostatnie piłki odbite na Flushing Meadows to znak, że pora pomyśleć o urlopie, albo o zajęciu się swoim zdrowiem i wyleczeniu kontuzji, albo przynajmniej o zwolnieniu tempa.

We wrześniu, październiku i listopadzie w dalszym ciągu nie brak atrakcyjnych okazji startowych, zarówno w WTA, jak i ATP. Kto wyrusza na długi azjatycki szlak z poważnymi zamiarami i chęcią do gry może liczyć zarówno na sowity zarobek, jak też znaczną poprawę swej pozycji w rankingu. I nietrudno wskazać kilkanaście nazwisk, czekających wręcz na taką właśnie chwilę. Zwłaszcza, że z roku na rok ubywa gwiazd, którym jeszcze się wtedy chce, za to wydłuża się lista rezygnujących z występów. Ci najlepsi przypominają na tym etapie rozgrywek tłuste ryby, nie zwracające już uwagi nawet na atrakcyjne przynęty. Dla organizatorów jesiennych imprez oraz stacji tv sytuacja taka jest mało komfortowa. Często patrzymy na puste niestety trybuny, zwłaszcza w Chinach. W przekazach telewizyjnych wyniki oglądalności lecą w dół, co szczególnie w Europie w tych porach dnia dziwić nie powinno. Sportowe atrakcje są osobliwe, bo dominują sromotne porażki, lub wycofania tych z wysokimi numerami rozstawienia, a od ćwierćfinałów mamy pary, jakie przez cały rok trudno sobie wyobrazić na tym szczeblu.

Stare przysłowie mówi, że co za dużo to niezdrowo. Przykład fantastycznie dla nas zakończonych siatkarskich mistrzostw świata pokazuje wyraźnie, do czego może doprowadzić przedłużanie ponad potrzebę czasu pogotowia startowego. My akurat końcowym efektem jesteśmy zachwyceni, lecz z punktu widzenia paru innych, mocnych siatkarskich nacji, ranking obowiązujący w tych tygodniach zupełnie się nie zgadzał z rezultatami najważniejszej imprezy. Działacze wymyślili rozgrywkowego potworka, ktoś próbował drogi na skróty, korzystając ze zbyt wielu grupowych szczebli i trwającej niemal miesiąc rywalizacji, a życie napisało swój scenariusz. Profesjonalny tenis zadziwia nas na tym polu jeszcze mocniej. Z założenia turniejowa rywalizacja ma być perpetuum mobile, maszyną działającą wiecznie. O wszystkim przecież decyduje tam ranking kroczący, ten funkcjonujący bez żadnej przerwy, 52 tygodnie non-stop. A jednocześnie każdy sezon jakoś się jednak zamyka. Mamy finały obu cykli i nagrody za roczne dokonania.



Rozgrywki zawodowych lig amerykańskich NBA czy NHL to dziś chyba jedyna rywalizacja, jaką można porównywać do ATP albo WTA. Patrząc uważniej na struktury rozgrywkowe widać, że te różnice są jednak zasadnicze. Koszykarze oraz hokeiści długo walczą na szczeblach regionalnych, potem na etapie play-off rywalizują systemem pucharowym i dochodzą w ten sposób do batalii o główne nagrody. Przerwa za to trwa u nich niemal pół roku. Gigantyczny wysiłek, potem zasłużony, długi odpoczynek. W zawodowym tenisie tymczasem ktoś oszalał i uznał, że ludzie z rakietami to roboty włączane na zawołanie i pracujące dowolnie długo. Trudno nie zauważyć, że właśnie teraz zaczynamy zbierać żniwo takiej ogromnej intensywności rozgrywek. Od dawna jest to rywalizacja bez łatwych pierwszych rund, z rywalami zawsze zmuszającymi do wysiłku. I to dlatego jesienią większość towarzystwa ma zwykle serdecznie dość.

Od paru lat sami grający postulują przyjęcie innych założeń przy układaniu kalendarza. Chodzi im o symetryczność czterech turniejów głównych, nazywanych czasem małymi mistrzostwami świata. Dziś Australian Open pojawia się z marszu, już w trzecim tygodniu stycznia i bez poważniejszych startowych przygotowań. Po upływie czterech miesięcy mamy Roland Garros, po trzech tygodniach Wimbledon, a niecałe dwa miesiące później US Open. Na deser są te trzy dziwne jesienne miesiące, kiedy finały WTA i ATP to cel małej kilkuosobowej grupki, a reszta zwyczajnie kalkuluje, o co by tu jeszcze się starać, albo też odkłada rakietę. Jedną z sensownych opcji wydaje się być choćby - znane sprzed 40 lat - zamykanie sezonu w grudniu, w Melbourne, u progu tamtejszego lata. Za to na tenisowy urlop można by pasowałby wtedy czas do lutego lub marca, z wykorzystaniem tej pory na finałowe podsumowania obu cykli. Dla równowagi należałoby wówczas dokonać korekt czasowych przy terminach Paryża, Londynu i Nowego Jorku. Pytanie za kilkaset milionów dolarów brzmi: jak przeprowadzić podobną reformę? Zarówno w tenisie kobiecym, jak i męskim mamy dziś ogromną rozbieżność interesów. Niemal każdy pilnuje w tym biznesie swoich dochodów, a całą resztę spraw ma w nosie.

Wiele lat temu, gdy wbiegałem do gazetowej zecerni niosąc poprawki do łamanych kolumn, szef metrampaży wymownie zerkał na wypełnione odlanymi wierszami i zamknięte już metalowe ramy. I z kpiącym uśmiechem powtarzał zawsze dwa zdania: "Redaktorze, to nie kondom, nie rozciągnie się! Trzeba coś usunąć". W turniejowym światku, gdzie nic się już nie wydłuży i nie ma miejsca, by cokolwiek wcisnąć zmiany zacząć należy od porządkowania. Zmienić powtarzaną od lat kolejność imprez, z kilku po prostu zrezygnować, cały cykl radykalnie skrócić. Dla ludzi przyzwyczajonych do wiecznego podbijania bębenka i opowiadania, jaki to mają teraz nadzwyczajny produkt, zadanie pewnie zbyt trudne.

Karol Stopa