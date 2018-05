Rotacja wsteczna: Całkiem jak w kinie

Ta historia jest tak niesamowita, że gdyby się nie zdarzyła naprawdę, być może należałoby ją dla tej imprezy wymyślić. Dziennikarzowi gazety "L’Equipe" skojarzyła się z filmem "Kac Vegas", szaloną komedią graną kiedyś i w polskich kinach.

W tenisowej wersji nie ma wprawdzie żywego tygrysa w łazience, Mike'a Tysona w roli gangstera, czy dziecka zamkniętego w szafie, a eskapadę przyjaciół w kawalerski wieczór do Las Vegas zastąpiła samochodowa podróż przez Europę zacnej argentyńskiej rodziny, za to jej przygody są równie barwne co filmowe, a całość wieńczy klasyczny happy end. W roli głównej wystąpił gracz nr 190 ze światowego rankingu, 28-letni Marco Trungelliti z Santiago del Estero.

W czwartek po południu przegrał w III rundzie eliminacji trzysetowy bój z Hubertem Hurkaczem. W piątek przed północą znalazł się w samolocie lecącym do Barcelony, gdzie mieszka od początku tego sezonu. Na miejscu czekała już jego rodzina, która zameldowała się z miesięczną wizytą. Młodszy brat Andre, mama Susana i 88-letnia babcia Dafne. W sobotę, jak nakazuje argentyński zwyczaj, Marco zorganizował asado, takie przyjęcie na świeżym powietrzu. Wynajął też samochód, bo mieli razem krążyć po katalońskiej stolicy oraz zwiedzać okolice. W niedzielę wrócili akurat z plaży, a babcia brała prysznic, kiedy zadzwonił trener Marca. Powiedział, że zwolniło się miejsce w drabince głównej Rolanda Garrosa, tylko trzeba szybko stawić się w biurze turnieju. Po błyskawicznej rodzinnej naradzie zdecydowali, że pojadą razem i to nie samolotem, bo to za drogo, ale wynajętym samochodem. Za pół godziny wszyscy siedzieli już na swoich miejscach. O 13.00 wyruszyli.

Prowadzili na zmianę Marco i Andre. Potem mówili, że dla nich tysiąc kilometrów za kółkiem to żadna nowość, bo często podróżują po Argentynie na takich dystansach. Brakowało kilka minut do północy, gdy zameldowali się nad Sekwaną. W poniedziałek o godz. 7.30 Marco podpisał w biurze turnieju listę lucky-loserów. Ósmy w tym roku gracz, który nagle dostał dodatkową szansę. Po raz pierwszy od 1982 roku zdarzyło się aż tyle wycofań w ostatniej chwili. On zastąpił rozstawionego z nr 21. Nicka Kyrgiosa, borykającego się z kontuzją łokcia. O 11.00 Trungelliti w stroju tenisowym wszedł na kort nr 9, gdzie czekał Bernard Tomic. Kilka minut po 14.00 uniósł ręce w górę w geście triumfu, a rodzina i znajomi oszaleli z radości. Argentyńczyk za jednym razem podwoił tegoroczne zarobki, a do pokwitowanych 21 tys. z eliminacji dodatkowo dorzucił przynajmniej 79 tys. euro i 45 pkt do rankingu ATP. Tenisista, który w 2016 jako kwalifikant sprawił w Paryżu niespodziankę, bo ograł wtedy Chorwata Marina Czilicia, teraz walczy o III rundę z Włochem, Markiem Cecchinato.

Pokonani w ostatnich meczach kwalifikacji mają dwie drogi: zgłoszenie swej kandydatury na lucky losera lub wyjazd gdzie indziej, na następny turniej. Z losowo ustalonej w Paryżu listy chętnych wynikało, że tym kolejnym powinien być 28-letni Hindus, Prajnesh Gunneswaran. Ten jednak ocenił, że nie ma szans na start we Francji i pojechał na challengera do Vicenzy. We Włoszech za porażkę w I rundzie pokwitował czek na 660 euro. Zrobił niestety jeden z najgorszych interesów w całej karierze. W roku 1973, kiedy nastąpił słynny bojkot Wimbledonu, padł rekord rezygnacji w turnieju głównym Wielkiego Szlema, bo było aż 50 takich przypadków. Normalnie jednak są to góra 2-3 osoby, dość często nie ma ich wcale. To co się stało w tym roku na Rolandzie Garrosie, aż ósemka wycofująca się już po starcie kwalifikacji, to nie jest przypadek, lecz prosta konsekwencja zmian regulaminowych, jakie w tym sezonie wprowadziło ITF.

Wraz ze stale wzrastającą pulą nagród i coraz wyższymi kwotami wypłacanymi w wielkim szlemie za I rundę (w Paryżu 40 tys. euro) niepokojąco wzrosła też liczba gier, podczas których zawodnicy nie w pełni zdrowi, kontuzjowani, albo jeszcze nie wyleczeni, pozorowali walkę na korcie bądź też poddawali mecze. Żeby zapobiec takim sytuacjom działacze tenisowi zaproponowali kompromis. Zgłoszony tenisista, który po starcie eliminacji lub po losowaniu uzna, że jednak nie jest w stanie zagrać całego meczu i wycofa się z imprezy otrzyma rekompensatę w wysokości połowy kwoty, jaka przypada za przegraną. Drugą połowę odbierze lucky loser, wchodzący w jego miejsce. Premia za porażkę w III r. eliminacji plus 50 procent wypłaty za I rundę w głównym będzie oznaczało, że ten nowy znajdzie się w sytuacji identycznej, jak kolega zgłoszony bezpośrednio. Wszyscy zadowoleni, kwoty się zgadzają, a kibice i telewidzowie nie cierpią, oglądając kortowe występy pół inwalidów – taka idea przyświecała autorom pomysłu. Osiem przypadków ujawnionych w Paryżu to sygnał, że był to jednak poważny problem profesjonalnego tenisa, a na starcie za często dotąd stawali gracze nieprzygotowani w 100 procentach do gry. Teraz pod tym względem powinno być dużo lepiej.

A szaloną podróżą przez pół Europy, bo pojawiła się druga szansa w imprezie, w której ktoś już raz przegrał, idealnie skomentował Łotysz, Ernest Gulbis. "To jest po prostu fantastyczna okazja, taka nie do zmarnowania. Ktoś w podobnej sytuacji nie ma absolutnie nic do stracenia. I dlatego potrafi dotrzeć na miejsce, siedząc bardzo długo za kierownicą. Myślę, że nawet jakby mu kazali płynąć na te korty, też pewnie dałby radę".

Karol Stopa