Rotacja wsteczna: Ciao, Gatto!

Roberta Vinci zagrała na Foro Italico po raz osiemnasty i ostatni zarazem. Wiadomo było, że to jej pożegnalny występ w Międzynarodowych Mistrzostwach Włoch, a jako że wcześniej raz zaledwie wygrała w tym turnieju dwa kolejne mecze, na Stadio Pietrangeli nie oczekiwano cudu od 35-latki kończącej karierę.

"Zapamiętamy ją, bo w półfinale US Open, pokonała będącą krok od wielkiego szlema Serenę Williams. Flavia Penetta w historycznym włoskim finale wywalczyła wtedy tytuł, lecz kibice po latach prędzej skojarzą sobie Flushing Medows 2015 z Robertą niż z Flavią” - ocenia dziś Ubaldo Scanagatta, weteran w grupie włoskich dziennikarzy tenisowych.

"Płaczę, bo to był mój ostatni mecz w karierze. Tak naprawdę jednak jestem ogromnie szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam” - mówiła Vinci po ostatniej piłce trzysetowej batalii w I rundzie z Serbką, Aleksandrą Krunić. W ciągu 20 lat startów profesjonalnych zarobiła na kortach prawie 12 mln dolarów. Wystąpiła w piętnastu singlowych finałach cyklu WTA, dziesięć efektownie wygrała. Ostatni sukces odniosła dwa lata temu, w St.Petersburgu.

Błysnęła w Spodku

U nas kibice zapamiętali zapewne jej tytuł z 2013 r, zdobyty w katowickim Spodku. W deblu niewiele zabrakło, aby doszła do 50 finałów. Trofeów uzbierała aż 25, w tym pięć wielkoszlemowych. Jedna z kilku, które skompletowały wszystkie cztery korony w grze podwójnej. Przez 110 tygodni liderka deblowego rankingu. W singlu dwa lata temu wdrapała się na pozycję nr 7. Włoszka na korcie była jak długo leżakujące wino. Do dziesiątki najlepszych wkroczyła mając 33 lata i zrobiła to w osobliwym stylu. Jeden z tych rekordów, jakie chyba długo czekać będą na poprawienie...

Od niedawna mieszka na Sycylii, w Palermo, ale pochodzi z Taranto, z regionu Apulia. Miała dwa latka, gdy do jej miasta w drodze wyjątku trafiło raz kobiece Internazionali D’Italia, a triumfatorką została wtedy niespodziewanie Rafaela Reggi. Po wojnie drugi i ostatni zarazem sukces Azzurri w imprezie. Szansę na trzeci miała Sara Errani, lecz w 2014 przegrała gładko rzymski finał z Sereną Williams. Roberta od dziecka była niczym żywe srebro i nie umiała usiedzieć na miejscu.

Świetnie grała w piłkę z chłopakami, była zwinna, szybka i elastyczna. Starszy brat Francesco wołał na nią "Gatto", czyli "Kot". Gdy miała sześć lat przypadkiem trafiła na pobliskie korty. Tenis ją zafascynował. W ćwiczącej grupie była najmniejsza, zarazem wyjątkowo sprawna. Trafiła na dobrych trenerów, ze starej włoskiej szkoły. Ci klubowi, potem Roberto Meneschincheri, wreszcie ostatnio Francesco Cino, nauczyli ją trudnej i rzadko spotykanej dziś techniki uderzeń, podcinania piłek, zwalniania gry, wchodzenia w kort. No i lekceważonych dziś uderzeń z powietrza, tych przy siatce.





Sukcesy z Sandrine Testud

Jej znakomite starty w kolejnych kategoriach wiekowych Orange Bowl zapowiadały wielką karierę. Cztery lata po popisach na Florydzie deblowe tytuły Australian Open i Roland Garros u boku Flavii Pennetty zwróciły uwagę jednego z rodzimych szkoleniowców. Włoch Vittorio Magnelli, trener, a potem mąż znanej francuskiej tenisistki, Sandrine Testud, akurat szukał dla żony partnerki do debla. Włoska juniorka, klasyfikowana wtedy w czwartej setce WTA, choć niewysoka, zaimponowała mu talentem w ofensywie i zwłaszcza wolejem.

Sandrine z Robertą w 2001 osiągnęły ćwierćfinał Paryża i półfinał Nowego Jorku, zakwalifikowały się też na koniec sezonu do turnieju mistrzyń. Trzy lata później para była krok od finału Roland Garros. Ciężka porażka 0:6 1:6 z deblem hiszpańsko-argentyńskim Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez przesądziła losy dalszej współpracy. Testud miała na głowie starty singlowe i na dłuższą metę nie chciała się dalej wiązać ze stawiającą pierwsze kroki Vinci.

Zdjęcie Roberta Vinci /PA Sport





Po tym deblowym otwarciu trzeba było poczekać nim Roberta zadomowiła się w pierwszej setce singla WTA. W grze podwójnej szukała wówczas intensywnie nowej partnerki, a w roku 2006 np. wygrała Canberę z Martą Domachowską. Od 2010 zaczął się czas wspólnych startów z Sarą Errani. Był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Obie nie imponowały warunkami fizycznymi, bo pierwsza mierzyła zaledwie 163 cm, a druga była wyższa o centymetr, za to regularnością, konsekwencją i taktyką umiały wspólnie rozmontować cały tenisowy świat wielkich i mocno uderzających rywalek.

Dwie Włoszki, które przez wzrost miałyby teraz problem z przyjęciem na kurs dla początkujących, całe pięć sezonów tworzyły ścisłą elitą dyscypliny w grze podwójnej. Potem coś we włoskim teamie pękło i panie niemal z dnia na dzień swoją tak owocną kooperację zawiesiły. Zarówno dla Errani, jak i dla Vinci zaczął się od tej chwili ostry rankingowy zjazd.

Trudna chwila dla włoskiego tenisa

Zakończenie kariery przez Robertę Vinci to trudna chwila dla włoskiego tenisa pań. Trzeci sezon brakuje tam szczęśliwej mężatki i mamy, Flavii Pennetty. Za moment definitywnie odłoży rakietę 37-letnia Francesca Schiavone, mistrzyni Roland Garros 2010. Po dopingowej wpadce formę jak na karuzeli prezentuje Sara Errani. Z ekipy czterokrotnych triumfatorek Fed Cup (2006, 09, 10 i 13), a więc de facto drużynowych mistrzyń świata, na dobrą sprawę zostały wspomnienia. Tymczasem w setce jedyną Włoszką, z którą trzeba się dziś liczyć, jest królowa krótkich spódniczek, nieobliczalna Camila Giorgi. Następczynie na razie gdzieś daleko, może się przebiją za jakiś czas.

"Veni, vidi, Vinci – and Errani” zapowiadał Peter Bodo, szef amerykańskiego magazynu „Tennis”, zaskakujący pojedynek dwóch Włoszek w ćwierćfinale US Open 2012. Roberta odprawiła wtedy w Nowym Jorku Agnieszkę Radwańską, Sara zaś Angelique Kerber. Amerykanom trzeba było jakoś wytłumaczyć tę dziwną tenisową bryzę, która nagle powiała im znad Adriatyku. Cytat z Gajusza Juliusza Cezara odgrzano na Flushing Meadows trzy lata później.





Media przesądziły już koronację Sereny, gdy nagle ta sama Roberta „przybyła, zobaczyła i zwyciężyła”. Po fenomenalnej akcji przy siatce i zdobyciu w III secie przełamania na 4:3 Włoszka uniosła ręce do góry i rozłożyła je szeroko w geście sugerującym prośbę. Jakby chciała powiedzieć wszystkim, wściekle wyjącym w jej stronę z trybun Arthur Ashe Stadium: „Okażcie teraz i dla mnie trochę uczucia!!”. Kilka minut później cud stał się faktem. Było to zdarzenie z gatunku nieprzewidywalnych. Amerykanka doznała chyba najbardziej druzgocącej porażki w karierze. Górę wziął tenis Włoszki, gra z innej epoki i z innego świata. Rozczulony brat na pamiątkę dał jej wtedy wypchanego, pomarańczowego dinozaura. Wraz z odejściem Roberty epokę tenisowych dinozaurów należy chyba uznać za zamkniętą.

Karol Stopa