Rotacja wsteczna: Diament ze skazą

Kortowi na obiekcie przy Porte d'Auteuil mają ręce pełne roboty. Codziennie idą w ruch małe spalinowe walce, rozsypuje się kolejne tony drobno zmielonego, ceglanego pyłu. Pod koniec marca w znajdującym się w drugiej dzielnicy Atelier Richelieu, w sercu Paryża, prezydent FFT Bernard Giudicelli i dyrektor imprezy Guy Forget z ogromnym patosem informowali dziennikarzy o lawinie szykowanych zmian.

Minęło właśnie siedem lat od momentu, gdy francuska federacja podjęła decyzję, że impreza nie wyprowadzi się na dalekie przedmieścia stolicy, lecz zostanie, gdzie była do tej pory. Niemal co roku słyszymy o coraz to nowych projektach rozbudowy całości, no i o tym, jak za chwilę będzie nadzwyczajnie. Tymczasem dachu nad centralnym wciąż brak, a światła nad kortami nadal pozostają w sferze marzeń.

"Roland Garros to diament w koronie Paryża, mamy szczęście gościć u nas jeden z największych, a może nawet największy turniej tenisowy na świecie" - zagalopował się Forget i na potwierdzenie swych słów przypomniał rekordową frekwencję sprzed roku, 470 tys. kibiców płacących za bilety. Imponujący wynik, gdyby nie drobiazg. Tegoroczny Australian Open, kiedyś ubogi krewny wśród wielkoszlemowych gigantów, odnotował 740 tys. widzów. Impreza w Melbourne, jako druga po US Open, weszła tym samym na poziom chwilowo nieosiągalny dla reszty.



Te największe tenisowe turnieje tradycyjnie licytują się też pulą nagród. Francuzi podali, że wypłacą w tym roku prawie 40 mln euro. W singlu będzie to o 10 proc. więcej niż poprzednio, dla zwycięzców po 2 mln 200 tys. euro. Odpowiedź z Londynu przyszła natychmiast, później wszystkich przebije Nowy Jork, gdzie jeśli idzie o zasobność kasy granice rozsądku przekroczono już dawno temu. Swoją drogą ciekawe, że w tej licytacji na zasobność portfela nikt jeszcze dotąd nie zrobił wyjątku i nie wykonał kroku w tył.

W kwestiach regulaminowych tegoroczny Paryż nie zawiedzie. Na Roland Garros pojawi się np. reguła 25 sekund pomiędzy piłkami. Jest to akurat ruch bardzo rozsądny, bo w długim pojedynku ta przerwa zwiększona o 5 sekund może się okazać dość istotna. Nowy szef sędziów, Francuz Remy Azemar, który zastąpił Szweda Stefana Franssona, zapowiada bardzo ostre respektowanie przepisu, podobnie zresztą jak precyzyjnie opisanej procedury rozpoczynania meczu. Od dojścia do ławki drugiego z graczy równo minuta może upłynąć teraz do losowania. Potem gracze mają pięć minut na rozgrzewkę i minutę na wykonanie pierwszego serwisu. Czas będzie wyświetlany na tablicy, a jego przekroczenie zostało zagrożone surowymi karami. W turniejach juniorskich, tak jak w całym tegorocznym cyklu ITF Juniors, skasowany zostanie net przy podaniu.

Z perspektywy lat wydaje się, że o wizerunku turniejów wielkiego szlema decydują dziś zwłaszcza warunki przestrzenne i ich wykorzystanie. Jako pierwsi zrozumieli to Australijczycy, nieco później po rozum do głowy poszli Amerykanie. Anglicy dopiero teraz dostali nowy teren pod rozbudowę Wimbledonu (pobliskie pola golfowe). Francuzi ze swymi kortami, ledwo wciśniętymi w mocno zabudowaną część dzielnicy, na razie toczą sądowe batalie z mieszkańcami, albo też starają się o przychylność kolejnych władz stolicy. W efekcie wszystko im się na Roland Garros ślimaczy, a rozbudowa z roku na rok jest przekładana. Ci, którzy wejdą przez bramy pod koniec maja zobaczą oryginalną wioskę, jaka powstała na miejscu starego centrum treningowego FFT. Okazały budynek posłuży w trakcie turnieju oficjelom, sędziom oraz podającym piłki, a z tarasów przed nim będzie można wreszcie spojrzeć na wyłączone z użytku z powodu remontu korty nr 7 i nr 9. Oba te place wyraźnie poszerzono kosztem trzeciego, który zniknął. Za to na pierwszym są obecnie trybuny dla 1500 widzów, a na drugim dla 550.

Na zachodnim krańcu całego obiektu kort nr 18 przebudowano, wpuszczono w ziemię i powstały w ten sposób trybuny dla 2200 osób. To jest obecnie czwarty największy kort na Roland Garros. Ten trzeci, stadion Simonne Mathieu, ma być gotowy dopiero za rok. Po zmianie krzesełek na uchylane i po paru drobnych modernizacjach zmienił się wygląd stadionu Suzanne Lenglen. Za rok podobny zabieg ma także przejść kort centralny. Sens operacji polega na tym, że po deszczu takie siedzenia łatwiej i szybciej będzie można oddawać do użytku. Szefowie chwalą się też odrestaurowaniem Auteuil Greenhouse Gardens, budynku z 1898 roku w Ogrodzie Botanicznym. Plany rozbudowy w stronę wschodnią mówią o sprytnym połączeniu świata roślin oraz świata tenisa. Na razie jednak w odnowionej oranżerii przeprowadzona zostanie ceremonia losowania. Odbędzie się dzień wcześniej niż zwykle, bo w czwartek, 24 maja i o godz. 19, co jest na tym turnieju absolutną nowością.

Na konferencji sternicy turnieju najwyraźniej zapomnieli się pochwalić, że po 33 latach... stracili ważnego sponsora. Gigant informatyczny IBM właśnie ogłosił, że ma teraz w Paryżu inne plany. Zarządzanie statystykami meczowymi, strona internetowa, rozmaite aplikacje, bilety i mnóstwo innych usług to jest dziś obszar spraw do zagospodarowania. Niestety w paru miejscach już można to zauważyć. Wartość świadczeń IBM miała wartość ok. 3 mln euro. Z federacyjnych przecieków wynika, że w FFT o zagrożeniu wiedziano i prowadzono nawet dodatkowe negocjacje, lecz druga strona straciła cierpliwość. Jak na ironię Wimbledonu gigant komputerowy nie opuszcza i niczego nie zamierza tam zmieniać.

W Paryżu trwa wsteczne tenisowe odliczanie. Eliminacje ruszą za niecałe trzy tygodnie, rywalizacja główna siedem dni później. Wśród zgłoszonych mamy Agnieszkę Radwańską i Magdę Linette, a o dodatkową szansę powalczą: Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Pod względem liczebności bywało lepiej, ale i dużo gorsze turnieje to przecież nie tak znów odległa przeszłość. Żyjemy w dobie wyczynów spektakularnych, ludzie zwykle tylko takie zapamiętują. Tymczasem nasz tenis, podobnie zresztą jak wielkoszlemowy turniej nad Sekwaną, od pewnego czasu drobi w miejscu. Kiedy tylko postawi jakiś mały krok naprzód, za chwilę oglądamy dwa do tyłu…

Karol Stopa