Rotacja wsteczna: Finałowa nuda

Podsumowanie rocznego cyklu rozgrywkowego powinno być - w założeniu przynajmniej – wielkim świętem dyscypliny. Na starcie mamy przecież najlepszą ósemkę sezonu, a od strony organizacyjnej impreza toczy się pod hasłem wszystkie ręce na pokład.

Zdjęcie Uczestniczki WTA Finals /Getty Images

Sportowo można to sobie łatwo wyobrazić. Pojedynki skrzące się wspaniałymi, technicznymi zagraniami, poziom bardzo wysoki, dramaturgia jaka nie pozwala oczu oderwać od tego, co oglądamy. Przykro to pisać, lecz w tegorocznym BNP Paribas WTA Finals w Singapurze na finiszu gier grupowych wrażenia są dziś dokładnie odwrotne od tych teoretycznie zakładanych...

Rzut oka na statystyki pozwala się zorientować, że niemal we wszystkich przypadkach występuje spora przewaga niewymuszonych błędów nad zagraniami kończącymi. Kto przez kolejne dni był w stanie wytrzymać i śledzić mecze od pierwszej do ostatniej piłki mógł się poczuć równie zmęczony, jak obsypywane walizkami dolarów finalistki. Przykre skojarzenie raczej z zapasami w błocie czy piłką graną na piasku niż chętnie wszędzie oglądaną pomysłowością tenisistek, dynamiką albo po prostu różnorodnością poczynań, nie jest w Singapurze przypadkiem. W roli głównej - tak jak rok temu, i po drodze w kilku jeszcze imprezach tegorocznego cyklu - znów wystąpiła nawierzchnia. Super wolna i niestety wyjątkowo utrudniająca dynamiczną grę w tenisa.

Pisałem przed rokiem ("Na super kleju"), że decoturf to od dawna nie nowość, a ósemka finalistek zna doskonale różne wersje tego podłoża. Niemniej przy podkładzie drewnianym i manipulowaniu ostatecznym składem tego, co wylewa się na wierzch powstają nieraz zaskakujące efekty końcowe. Martina Navratilova po odbiciu paru piłek mówiła wówczas, że jeszcze na korcie tak wolnym nie odbijała. A komentarz Bena Rothenberga z "The New York Times'a" brzmiał na twitterze krótko: "Superglue!" Obecnie, przy ostatnim w Singapurze turniejowym podejściu, jeśli coś poprawiono to nieznacznie. Podłoże dalej w dziwny sposób klei piłki i wyraźnie je zatrzymuje. Żeby wygrywać na czymś takim trzeba po pierwsze doskonale biegać, po drugie przy każdym mocniejszym uderzeniu wykonywać ten jeden, dodatkowy krok naprzód. Bo piłka sama nie doleci do rakiety, jak na tartanie czy gumie, konieczne jest zawsze wyjście w jej kierunku. I to jest zwykle moment, decydujący o niepowodzeniu większości zagrań o charakterze ofensywnym.

Na koniec sezonu, przy sporym zmęczeniu startujących, rozwiązanie to mocno przypomina metę usytuowaną na końcu stromego podjazdu. W kolarstwie wiadomo wówczas od razu, w jakim kręgu należy szukać triumfatora i kto może nim zostać, a kto na pewno odpadnie w połowie wspinaczki. Opcja właściwa w przypadku tenisa to panie znane z szybkich nóg oraz umiejętności cierpliwego przepychania piłki na drugą stronę, a nie te stawiające na siłę swych uderzeń i skłonne podejmować większe ryzyko. Proszę zerknąć na skład półfinałów i na nazwiska tych, które odpadły wcześniej mimo wysokiego rankingu, na ile prawdopodobna jest taka wstępna prognoza.

W dzisiejszym profesjonalnym tenisie coraz większego znaczenia nabiera rodzaj i charakterystyka kortu oraz ciężar piłek. Parę lat temu tenisowi decydenci poszli w stronę wolniejszych nawierzchni i cięższych piłek. Trochę na zasadzie "jak zrobimy wolniej to gra będzie dłuższa i dużo ciekawsza". Mecze zarówno cyklu ATP, jak i WTA udowodniły, że w tym założeniu znalazło się, niestety, wiele stwierdzeń nieprawdziwych. Dziś coraz częściej słyszymy, że powinien nastąpić powrót do skrajnie różnych warunków w różnych turniejach. Bo to dotychczasowe ujednolicanie do niczego dobrego jednak nie prowadzi. Cierpi taktyka gry, gdyż najlepiej wychodzi się dziś odbijając tak na jedno kopyto. Cierpi technika, bo niektórych uderzeń nie warto doskonalić, skoro rzadko są używane. W Singapurze przed rokiem i teraz nie było żadnego kłopotu ze wskazaniem pojedynków dłuższych. Co do gier atrakcyjnych, tych na poziomie i z dramaturgią, to jednak jest z tym wielki problem.

Podczas przerw i pomiędzy piłkami na twarzach grających pań stanowczo za często dostrzec można dziś zniechęcenie. Spłaszczenie kobiecej rywalizacji i fakt, że obecnie w TOP 25 praktycznie każda może wygrać z każdą pomału przestaje być atrakcją cyklu WTA. Zaczyna nudzić.

Karol Stopa