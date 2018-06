Rotacja wsteczna: Kobieta-kot

Ostatnie piłki III rundy Roland Garros 2018 to znak, że pora na pierwsze refleksje. Tenisistki oraz tenisiści wkraczają w drugi tydzień imprezy wielkoszlemowej i będą odtąd rywalizować o elitarne ćwierćfinały. Pojawiają się coraz trudniejsi rywale, zapierająca dech w piersi kasa i dużo punktów rankingowych, dzięki którym można poprawić notowania, albo trafić w końcu do wyśnionej grupy na szczycie.

Z perspektywy widza zaczyna się czas wielkich spektakli, kuszących dramaturgią oraz poziomem. W teorii powinno to tak wyglądać, w praktyce jest jednak różnie. Mecze niezapomniane mają to do siebie, że pojawiają się znienacka, albo bywa, że nie ma ich wcale. Na kortach w Paryżu aż do IV rundy niespodzianek, czy gier zaciętych nie brakowało. Tenisa bajecznego jednak było dotąd jak na lekarstwo. "Widowisko skradł strój Sereny" - napisał amerykański magazyn "Tennis" i chyba trudno o lepszą puentę dla pierwszych siedmiu dni.

Z kim by nie rozmawiać, zauważyli wszyscy. Dla jednych zwyczajnie szok i brak słów przy próbie trafnego opisu. Inni unoszą kciuk w górę i zachwyceni kiwają głową. Pojawiło się sformułowanie "catsuite". Polska wersja - "kombinezon kota" - słabo oddaje sens nazwy angielskiej. Rodzime skojarzenia biegną gdzieś w stronę stroju płetwonurka, może surfera ślizgającego po falach. W amerykańskiej wersji mowa o księżniczce wojowników, królowej Wakandy z nie istniejącej krainy w Afryce, spopularyzowanej w Stanach przez komiksy. Gdzie indziej wyrasta superbohaterka a la Zorro, tyle że nie z peleryną na plecach, lecz w bardzo osobliwym odzieniu. Główna bohaterka o tej swojej czarnej bombce, przepasanej czerwoną szarfą, stroju ciasno oplatającym niemal całe ciało, od szyi aż do kostek, mówi wyraźnie, że jest to jej znak dla wszystkich młodych mam. "Skoro ja po urodzeniu dziecka mogłam wrócić do swej figury, wy też jesteście w stanie". Piękne i bardzo mądre przesłanie, szczytny cel, jednocześnie zaskakujący środek wyrazu.

Podczas konferencji prasowych pytano kilku uczestników tegorocznego Rolanda Garrosa o opinię na temat nowego tenisowego stroju Sereny Williams. Odpowiedzi były wymijające i dyplomatyczne. W zasadzie jedynie Andrea Petkovic, jedna z inteligentniejszych tenisistek cyklu, młoda kobieta potrafiąca nie tylko machać rakietą, lecz także czytać książki i interesować się tym, co słychać na świecie, jako jedyna zafundowała dziennikarzom dłuższy wykład. Strój jej się bardzo podoba. Jest wyjątkowo kobiecy, bo mężczyzna wyglądałby w nim po prostu śmiesznie. Ona sama poszłaby tak ubrana na miasto, lecz chyba tylko w Nowym Jorku, bo to jedyna metropolia, gdzie takie odzienie pasuje.

"Serenę uwielbiam - mówiła niemiecka tenisistka - i nigdy nie kryłam, jak mnie fascynuje zarówno jako sportsmenka, jak i kobieta. Osobowości takie jak ona zawsze budziły i budzą kontrowersje. Moim zdaniem to właśnie jest niezwykłe. Bo ona umie poruszać ludzi. Jedni będą ją wobec tego krytykować, zaś inni odbiorą jako wyjątkowo pozytywną osobę. Ci drudzy są chyba w przewadze. Serena tymczasem czerpie z życia garściami i korzysta z niego po swojemu. Jest osobą niebywale silną, z figurą taką, jak większość kobiet wokół nas, przez co non-stop autentycznie ludzi inspiruje. Ponieważ jest charyzmatyczna każdy jej ruch jedni z byle jakiego powodu krytykują, a inni chwalą. Tylko że my wolimy zawsze wyciągać na światło dzienne komentarze negatywne, nie pozytywy. To dotyczy nie tylko sportu, także wielu innych dziedzin życia".

Kolejne trzy mecze pokazały, że nie trzeba jakiejś ekstra presji, aby oczom zdumionej publiczności ukazała się znów super groźna, młodsza z amerykańskich sióstr. "Tylko trochę ją nacisnęłam, gdy nagle, niczym diabeł z pudełka, wyskoczyła dawna, niebezpieczna Serena. Wystarczyło, że poczuła ścianę za plecami, najpierw na początku drugiego, a potem trzeciego seta. Może ona nie jest jeszcze na tych swoich najwyższych obrotach, lecz nawet tu, gdzie jest teraz, prezentuje poziom cholernie wysoki" - z przekonaniem mówiła dziennikarzom Ashleigh Barty. Australijka jako jedyna urwała Amerykance seta. Czy w Paryżu znajdzie się za chwilę następna odważna? Sama zainteresowana twierdzi, że mimo dobrze ludziom znanych jej zachowań, ona na razie te pojedynki emocjonalnie rozgrywa inaczej. "Mój świat kręcił się dotąd wyłącznie wokół dziecka. Mała Olympia była i jest dla mnie najważniejsza, potem jest Bóg i rodzina. Inne sprawy, te tenisowe, powoli odżywają. Mam wrażenie jakby wracały na swe dawne miejsce". Gdy podczas pojedynku z Australijką na trybunach nagle zapłakało jakieś małe dziecko, Serena szykująca się akurat do serwisu zatrzymała ruch ręki i uważnie zerknęła w stronę, skąd dobiegał płacz. Zareagowała instynktownie, nie jak tenisistka, lecz jak czujna matka.

A co do jej stroju, trudno się nie zgodzić z opinią Petkovic. Krytykują głównie ci, którzy za tenisem Amerykanki i nią samą nie przepadają. Z kolei chwalący to jakby inny, żyjący swoim życiem świat. Mniej więcej tak samo to wygląda w całej współczesnej modzie. Trampki, bielizna czy stroje nocne zadające szyku na eleganckich przyjęciach u jednych wywołują pogardę, a u innych zachwyt. Moda obowiązująca dziś na kortach dawno temu utraciła kontakt ze stuletnią tradycją dyscypliny. Gdyby nie Wimbledon, młodzi zapewne by nie wiedzieli, że tenis to był kiedyś z racji koloru ubrań "biały sport". Być może Serena w pierwszym tygodniu turnieju faktycznie skradła widowisko osobliwym wdziankiem. Ciekaw jestem jednak, o czym usłyszymy, kiedy młoda mama ze Stanów, wzorem no np. Kim Clijsters w US Open 2009, zostanie po raz czwarty triumfatorką Roland Garros? Przecież ta 36-letnia kocica, z rankingiem nr 451 i bez rozstawienia, miała w paryskim turnieju nie zaistnieć. Tymczasem już teraz zdążyła wszystkie młodsze rywalki wprawić w osłupienie i przestraszyć. I to niekoniecznie z powodu wdzianka.

