Rotacja wsteczna: Mały Książę Richard Gasquet

"Zwycięstwo w meczu z Niemcem Mischą Zverevem i awans do ćwierćfinału turnieju Masters 1000 w Monte Carlo to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w karierze Richarda Gasqueta" - pisze w felietonie "Rotacja wsteczna" Karol Stopa, komentator tenisa w Eurosporcie.

Reprezentant Trójkolorowych, jako 45. gracz w historii dyscypliny i pierwszy tenisista z Francji, przekroczył w tym momencie magiczną barierę pięciuset pojedynków wygranych w cyklu ATP. Kiedy reporter francuskiej stacji Canal+ Sport, tuż po spotkaniu, z dumną miną spytał o ten wyczyn, rekordzista skrzywił się lekko i zaraz - w trybie pytającym - wypalił, że pewnie wśród wyróżnionych jego bilans jest obecnie ... najgorszy.

To jedno zdanie z telewizyjnego wywiadu powinno zapaść nam w pamięć. Oznacza, po pierwsze, że wszystkie zalewające współczesny tenis statystyki tak naprawdę żyją głównie na papierze oraz w głowach kibiców. Sami tenisiści pochylają się nad cyferkami dość rzadko i na ogół nie mają nawet pojęcia o ich istnieniu. Zarówno na korcie, jak i obok niego, z zawodniczej perspektywy patrząc, są setki spraw istotniejszych. Po drugie, wypowiedź tenisisty dużo mówi o nim samym. Zazwyczaj tak właśnie zachowują się ci, którym zaczyna brakować genu zwycięstwa, pogodzeni z miejscem tuż obok podium.

Mistrz świata juniorów nie wdrapał się na szczyt listy ATP





Był luty 1996 roku, gdy na okładce "Tennis Magazine” ukazało się zdjęcie 9-latka, który miał podbić światowy tenis. Sześć lat potem Richard został mistrzem świata juniorów. Poza nim pięciu rodaków spotkał do tej pory taki zaszczyt. Byli to: Thierry Tulasne, Guy Forget, Sebastian Grosjean, Arnaud Di Pasquale i Gael Monfils.

Jak na ironię, żaden nie wdrapał się do trójki tenisa profesjonalnego. Gasquet w lipcu 2007 był już nawet nr 7 ATP, obecnie jednak zamyka trzecią dziesiątkę. Rok temu niespodziewanie zawitał nad polskie morze i w wielkim stylu, ku ogromnej uciesze nadkompletu na trybunach, wygrał największy polski challenger, Pekao Szczecin Open. Paradoks sytuacji polegał na tym, że dokładnie w tym samym terminie Francuzi grali półfinał Pucharu Davisa z Serbią. Nieco później, już przy jego wydatnej pomocy w meczu debla, po 16 latach oczekiwań zdobyli w końcu tytuł drużynowych mistrzów świata.

Bekhend, który warto zobaczyć na żywo

Z perspektywy szczecińskich kortów lider jubileuszowej imprezy zachwycał. Gwiazdy tego sportu miewają lepsze i gorsze dni, ale on akurat zasłużył u nas na podziw. Ludzie oklaskiwali zwłaszcza ten jego niesamowity bekhend, jaki choć raz w życiu trzeba ujrzeć na własne oczy. Nad Sekwaną wizerunek „Richiego” obecnie jest już nieco inny. Podczas ubiegłorocznego Roland Garros gazeta "L'Equipe" napisała o trzech Ryszardach. Pierwszy był nastoletnim fenomenem, który w Monte Carlo pokonał Federera, dotarł do półfinału Wimbledonu 2007 i zagrał w turnieju mistrzów. Drugi miał epizod z kokainą, a potem niestety zgubił swą formę. Ryszard III, ten z ostatnich paru lat, miewa non-stop kłopoty z kręgosłupem, lecz wyraźnie poprawił wyniki.



Francuscy kibice - pewnie trochę tak, jak i sam zawodnik - pogodzili się z faktem, że drugim Nadalem Gasquet raczej nie zostanie, za to dalej mogą go oklaskiwać, ponieważ jak nikt inny potrafi cieszyć oko swym tenisem. 31-latek z Beziers, mieszkaniec Neuchatel, dziś podopieczny pary Fabrice Santoro i Thierry Tulasne. Jego ojciec, sympatyczny pan Francis, prowadził kiedyś klub w Serignan i nauczył syna podstaw tej gry. Bez wątpienia świetnie wykonał swą robotę.



"Pan Gasquet"

W tenisowym światku darzą go wielką estymą. Koledzy z kortów, zwłaszcza ci zagraniczni, mówią do niego "Le Monsieur”, czyli Pan Gasquet. Na łamach mediów francuskich spotkać można czasem nostalgiczne „Petit Prince de Serignan”. Akurat to nawiązanie do małego księcia z powieści Antoine'a de Saint-Exupery'ego idealnie do sylwetki tenisisty pasuje. Kiedy Richard był dzieckiem wydawało się, że nie ma takiej granicy, jakiej by w przyszłości nie przeskoczył.

Teraz - choć wciąż zdarzają mu się mecze genialne - niestety coraz częściej wychodzi na kort bez wiary w sukces. Zwłaszcza przy tych wielkich okazjach, z głównymi asami cyklu. Zaliczył dotąd 29 finałów ATP, głównie w imprezach małych, wygrał 14 z nich. Ostatni raz jesienią 2016 w Antwerpii. Trzykrotnie ocierał się o finał ATP Masters 1000, trzy razy o finał wielkiego szlema.

"Nie spotkałem dotąd nikogo, kto dysponowałby takim jak on arsenałem środków technicznych i potrafił na korcie właściwie wszystko” - mówi poprzedni coach, Hiszpan Sergi Bruguera. Niestety z upływem lat procent wykorzystywania tych możliwości spada, a w przedpokoju do wielkich sukcesów bez przerwy coś albo ktoś Richarda zatrzymuje. Zwycięstwa z rywalami z elity można policzyć na palcach jednej ręki, permanentnie zaczyna brakować zdrowia, kondycji i odporności psychicznej.

W klubie 500+ większość towarzystwa to są zdecydowanie gwiazdy lat minionych. Na historycznej liście Francuz ma szansę przeskoczyć teraz Jima Couriera (506 wygranych), Wayna Ferreirę (512) oraz Tomasa Smida (516). Wśród graczy aktywnych, tak jak sam przypuszczał, bilans faktycznie ma dziś najsłabszy. Przed nim są: Robredo, Berdych, Murray, Ferrer, Djoković, Nadal oraz Federer. Od Hiszpana dzieli go co najmniej jeden dobry sezon (33 mecze), aby dogonić pozostałych Gasquet musiałby jednak po raz drugi się urodzić.

Karol Stopa

