Rotacja wsteczna: Mężczyźni po przejściach

Bardzo dobry mecz, trwający bez kwadransa niemal trzy godziny, dramatyczne sytuacje pod koniec trzeciego seta, kiedy i Andy Murray, i Nick Kyrgios sprawiali wrażenie oddychających rękawami, wcześniej wiele spektakularnych wymian oraz ciekawych taktycznie rozwiązań. Mimo konkurencji ze strony piłkarskiego mundialu w Rosji stacja BBC Two odnotowała oglądalność rzędu 2 mln 200 tys. widzów.

Pamiętając, że na trawie Queens Clubu była to zaledwie pierwsza runda Fever-Tree Championships, wynik ten z lekka szokuje. Nieudany powrót dwukrotnego mistrza Wimbledonu, po dokładnie 342 dniach nieobecności, w brytyjskich mediach przebił wyczyny reprezentacyjnej jedenastki. Wyspiarze pewnie zaraz zmienią priorytety, lecz na początku tego tygodnia perypetie ich asa rakiety wzięły u nich górę.

31-letni Szkot na występ w imprezie, należącej do Lawn Tennis Association, zdecydował się na pół godziny przed losowaniem. Federacja, a także konto tenisisty, odetchnęły z ulgą. Wiosną tego roku działacze zorganizowali nawet dwa dodatkowe challengery na trawie, na wypadek gdyby ich as był już przypadkiem gotów do gry. Mogli też obecnie wypłacić zawodnikowi roczną gwarancję, kwotę wynoszącą pół miliona funtów, za udział w ich sztandarowym turnieju. Wnioskując z wtorkowych frekwencji na korcie centralnym i przed telewizorami były to jednak wydatki nieźle skalkulowane. Odpowiednia kalkulacja jest też obecnie niezbędna i przy próbie odpowiedzi, co dalej.

Warto tu przypomnieć, że problemy Andy’ego z prawym biodrem ciągnęły się długo, a kroplą jaka przelała czarę goryczy okazał się ćwierćfinał Wimbledonu 2017, przegrany z Samem Querreyem. To wtedy gracz doszedł do wniosku, że nie da już rady walczyć z bólem. Zamiast jednak od razu podjąć kroki radykalne, w postaci operacji, znów zwlekał, odwoływał starty i nawet w listopadzie oraz grudniu niepotrzebnie zagrał pokazówki. Próba startu w Australian Open 2018 zakończyła się po treningach jazdą na sygnale do szpitala w Melbourne, a potem pójściem pod nóż. Pierwszy krok na korcie Murray postawił znów w kwietniu. Potem pojechał do Francji, do akademii Mouratoglou, na cykl zajęć przygotowujących go pod względem fizycznym. Biodro bolało i boli nadal, choć jak podkreśla sam tenisista nieco inaczej, bo nie tak mocno jak wcześniej przez prawie 8 lat. On sam zrobił się niezwykle ostrożny. Uświadomił sobie, jak mało brakło do tego, aby na korcie nie pojawił się już nigdy więcej. Dziś każdy swój krok sto razy konsultuje, radzi się medycznych sław, cały też czas testuje, jak daleko może się teraz posunąć.

Po Queens trzech dni potrzebował Murray, aby dokonać wyboru na kolejny tydzień. Wchodziła w grę dzika karta do Eastbourne, pokazówka w Stoke Park, albo kolejne treningi. Stanęło na pierwszej opcji, turnieju omijanym przez 12 ostatnich lat. Co do Wimbledonu, który rusza 2 lipca, tenisista wciąż zwleka. Perspektywa wyniszczających pięciosetówek to zagrożenie poważne więc lepiej się nie spieszyć. Nie ma prostych i jasnych odpowiedzi na pytanie o intensywność startów po kontuzji. John McEnroe i Pat Cash, słynni tenisowi weterani, z przejściami jeśli idzie o uraz biodra, zalecają teraz daleko posuniętą ostrożność i usunięcie z głowy słówka pośpiech. „Zwłaszcza na trawie jest to konieczne. Na własnym przykładzie wiem, że traci się wtedy szybkość i nie sposób zareagować na szybkie uderzenia rywali. Podczas treningu wydaje ci się, że nie jest aż tak źle. Potem jednak mecz dramatycznie odsłania wszystkie braki” - tłumaczy Amerykanin. Szkota ostrzega i Stan Wawrinka, który wyjątkowo źle wspomina swój powrót po kłopotach z kolanem. "W Melbourne po meczu z Berankisem byłem martwy. Jeszcze dwa dni później moje ciało nie reagowało na żadne sygnały. Musiałem wszystko zaczynać od nowa. Największy problem sprawia zaakceptowanie tej sytuacji, bo na ogół nie lubimy wówczas metody jeden mały kroczek po drugim. Tymczasem na korcie nic ci nie wyjdzie nim nie dojdziesz do prawie stu procent sprawności" - to z kolei przesłanie Szwajcara.

Wielka piątka profesjonalnego tenisa to dziś herosi jeśli idzie o liczbę tytułów w wielkim szlemie, ale to także niezwykli mężczyźni po przejściach. Ich niesamowite turniejowe wyczyny można - jak się okazuje - oceniać również z perspektywy szpitalnej sali zabiegowej, czy gabinetu rehabilitanta. W końcu już każdy z nich ma za sobą problemy zdrowotne, wymagające zewnętrznej interwencji. Nie ze wszystkimi los obszedł się równie surowo, z drugiej strony nie wszyscy w równym stopniu potrafili sami zadbać o siebie, kiedy było to niezbędne. W prywatnej rozmowie z jedną z gwiazd polskiego tenisa skłonny byłem kiedyś użalać się nad złym losem i pechem jego reprezentacyjnego kolegi, którego wciąż trapią kontuzje. "Panie redaktorze - usłyszałem - jaki tam zły los czy pech?! W tym sporcie gdy ci zabraknie profesjonalizmu i podejmiesz jedną, a potem drugą złą decyzję to za chwilę organizm w przykry sposób upomni się o swoje…".

Karol Stopa