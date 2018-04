Rotacja wsteczna: Pół wieku

"Dokładnie pół wieku temu, w poniedziałek, 22 kwietnia 1968 roku, w nadmorskim Bournemouth ruszył pierwszy profesjonalny turniej tenisowy" - pisze Karol Stopa, komentator tenisa w Eurosporcie, w felietonie "Rotacja wsteczna".

W zawodowym tenisie mamy teraz czas śrubowania niesamowitych rekordów i czas nostalgicznych wspomnień. Dokładnie pół wieku temu, w poniedziałek, 22 kwietnia 1968 roku, w nadmorskim Bournemouth ruszył pierwszy profesjonalny turniej tenisowy. Ci, którzy uprawiali dotąd ten sport na zasadach amatorskich oraz ci ze słynnego cyrku Kramera po raz pierwszy spotkali się w jednej, oficjalnej, tygodniowej imprezie. Historia dyscypliny wspomina, że i wcześniej - w roku 1926, a potem w latach 50-tych - miało miejsce kilka prób doprowadzenia do podobnej rywalizacji. Tak naprawdę jednak połączenie nastąpiło dopiero wtedy.

23 tys. kibiców w tydzień - rekord na 20 lat

Znany z organizacji brytyjskich mistrzostw The West Hants Lawn Tennis Club, zlokalizowany w Melville Park, jakieś 12 km od piaszczystych plaż kurortu, zaproponował o dziwo korty twarde, a nie trawiaste. Warunki były - jak wspomina niespodziewany półfinalista, amator Mark Cox - raczej spartańskie. Okazało się, że różnice między tenisistami z obu grup owszem widać, lecz nie są one aż tak wielkie, jak się początkowo spodziewano.

Jakkolwiek by tych rywalizujących nie dzielić byli oni w turnieju niczym awers i rewers tej samej monety. Świetnie grali i fascynowali widownię. W ciągu tygodnia aż 23 tys. kibiców zapłaciło za bilety i ten rekord frekwencji przetrwał potem 20 lat. Na starcie stanęło 32 chętnych do nagród pieniężnych, a w australijskim finale, granym z powodu deszczu przez dwa dni, rozstawiony z nr 2 Ken Rosewall pokonał w czterech setach turniejową jedynkę i jednak faworyta, Roda Lavera. Czek dla triumfatora opiewał na astronomiczną wówczas kwotę tysiąca funtów. Pokonany wziął połowę tej sumy, obaj półfinaliści po jednej czwartej.

W tym roku w Eastbourne dla zwycięzcy Nature Valley International, imprezy z grupy ATP World Tour 250, przygotowano prawie 16,5 tys. funtów. Lista nagród gdzie indziej, w turniejach wyższych rangą, jeszcze wyraźniej pokazuje kosmiczne zmiany, do jakich doszło w profesjonalnym tenisie przez pół wieku. W niedzielę w Monte Carlo honorowano Rafaela Nadala nagrodą prawie miliona euro, a Kei Nishikori odbierał mniej więcej połowę tej sumy. Pierwsi profesjonaliści grali spotkania dłuższe, do trzech wygranych setów, lecz na dużo niższym poziomie intensywności.

Wraca stare

Tymczasem przez te 50 lat zmieniło się właściwie wszystko. Wydolność fizyczna i technika uderzeń osiągnęły poziom absurdalnie wręcz wysoki. Sprzęt jakiego się używa, czy kompleksowość przygotowań daje na korcie efekt zaprogramowanego robota. Przybywa perfekcyjnych powtórzeń, niestety szybko znikają fantazja i artyzm. Jeśli wierzyć opisom lub starej celuloidowej taśmie, ponoć dominowały kiedyś, na starcie. Żeby wróciły teraz potrzebny byłby chyba jakiś nowy wysyp geniuszy.

Na stronie internetowej ATP zasygnalizowano pięć kwestii, jakie należy zapamiętać po pierwszym turnieju ATP Masters 1000 na cegle. Z zestawienia wynika, że w męskim tenisie raczej wraca stare, niż idzie nowe. Rafael Nadal znów podniósł się po kontuzjach i po raz kolejny rozbił w proch i pył wszystkich teoretycznie najtrudniejszych rywali z kortów ziemnych. W największych imprezach cyklu ma dziś na koncie 31 tytułów i jest w tej kategorii samodzielnym liderem. Jeśli za moment wygra Madryt i Rzym, jego pozycja stanie się podobna do Rogera Federera w wielkim szlemie. Na mączce z 54 tytułami Hiszpan otwiera ranking wszech czasów. Jedenastą wygraną w Monte Carlo, posiłkując się określeniami z hiszpańskiej piłki nożnej, nazwano La Undecima. Podobny wyczyn w Barcelonie i na Roland Garros robi się wielce prawdopodobny.

Po operacji nadgarstka i niemal półrocznej przerwie przypomniał o sobie Kei Nishikori. Japończyk zagrał w Monte Carlo pierwszy od ponad roku finał, w rankingu jest już blisko drugiej dziesiątki. Odżyli amerykańscy bliźniacy, Bob i Mike Bryanowie. Za kilka dni mają 40-te urodziny, a tu nagle finał Indian Wells i tytuły Miami oraz Monaco. Jeszcze jeden przykład, że w tym sporcie nie wolno ludzi skreślać zbyt szybko.

Kubot z Melo w poszukiwaniu formy

Przy okazji, niestety same niepowodzenia spotykają na razie Łukasza Kubota i jego brazylijskiego partnera. Wciąż liderzy klasyfikacji deblowej, w wyścigu do imprezy kończącej sezon na razie są poza dziesiątką. Po ponad dwóch latach gry z bolącym nadgarstkiem chyba wreszcie zdrowy, dobrze zmotywowany i autentycznie głodny sukcesów objawił się Novak Djoković. Serb wyraźnie odżył u boku Mariana Vajdy, a jego bój z Dominikiem Thiemem to znak, że wraca forma z najlepszych dni.

Po dość kiepskim początku sezonu Alexander Zverev w końcu wyraźniej przypomniał, że jest graczem ścisłej elity i jedną z największych nadziei z grupy Next Generation. Finał Miami, teraz półfinał Monte Carlo to są wreszcie niezłe rezultaty. Czy aby na pewno takie, o jakie chodzi, można dyskutować. Jedno powiedzą, że w tej szklance jest pusto, inni wskażą jej napełnienie do połowy.

Profesjonalny tenis zaczyna swoją drugą pięćdziesiątkę w nadzwyczajnej kondycji organizacyjnej i finansowej. Choć zegar biologiczny słychać coraz głośniej od strony sportowej galeria wielkich ani myśli ustępować pola. Na horyzoncie wielkie sprawdziany, na różnych nawierzchniach. Przydałoby się więcej niespodzianek, bo te swobodne wygrane faworytów owszem budzą zachwyt ich fanów, jednak wciąż identyczne turniejowe scenariusze robią się niczym obiad gotowany bez soli i pieprzu.