Rotacja wsteczna: powrót Rity

"Dwa lata cierpienia, miesiące ciężkiej pracy, ale warto było. Zasługujesz na ten tytuł bardziej niż ktokolwiek inny" - komentarz hiszpańskiego trenera Carlosa Martineza najlepiej puentuje zwycięstwo Margarity Gasparjan w Taszkient Open. 24-letnia Rosjanka wróciła do sportu po 18 miesiącach przerwy spowodowanych ciężką kontuzją kolana i trzema operacjami po powikłaniach.

"Dwa lata cierpienia, miesiące ciężkiej pracy, ale warto było. Zasługujesz na ten tytuł bardziej niż ktokolwiek inny. Jestem z Ciebie dumny. Szczególnie, że to dopiero początek drogi" - komentarz hiszpańskiego trenera, Carlosa Martineza, człowieka znanego z paroletniej współpracy ze Swietłaną Kuzniecową, puentuje kwestie najważniejsze. 24-letnia Rosjanka Margarita Gasparjan, grając przez cały czas niemal bezbłędnie, została właśnie zwyciężczynią Taszkient Open, imprezy z grupy WTA International. W finale singla nie dała szans swej deblowej partnerce, 17-letniej rodaczce, Anastazji Potapowej, przełamując ją pięciokrotnie.

Na drugi w karierze tytuł WTA czekała ponad trzy lata. Całkiem poważnie rozważała nawet koniec kariery i to dlatego poszła w rodzinnej Moskwie na studia trenerskie. Był 27 lipca 2015 roku gdy ze Słowaczką Dominiką Cibulkovą wygrała w Baku swój pierwszy mecz w głównym cyklu. Sześć dni później odebrała pierwsze trofeum. W wieku 20 lat weszła do setki rankingu, potem nominowano ją do nagrody za debiut roku. Wyróżnienie trafiło do Darii Gawriłowej, dziś Australijki, lecz osiem lat temu partnerki z ekipy, która zdobyła Puchar Federacji juniorek. Przez tamten rewelacyjny sezon i do połowy następnego można się było spodziewać, że Gasparjan także pomaszeruje drogą koleżanki. Stało sięinaczej, bo nawaliło jej kolano. Miała pomóc jedna operacja i kilka tygodni rehabilitacji. Skończyło się na trzech poważnych zabiegach i osiemnastu miesiącach bez możliwości wyjścia na treningowy kort. A potem były jeszcze dodatkowe miesiące walki z bólem, jaki towarzyszy zwykle ponownemu uruchamianiu organizmu.

Nie lubimy mówić ani pisać o czyimś cierpieniu. Na filmach przy pomocy dwóch efektownych ujęć pokazujemy jak było źle i jak się nagle poprawiło. "Często we wspomnieniach wraca dziś czas, gdy bardzo mnie bolało. Lekarze mówili, że operacje się udały, a ja cierpiałam stawiając pierwsze kroki, robiąc podskoki czy też przysiady. Skorzystałam ze wszystkich dostępnych zabiegów, odwiedzałam specjalistów rosyjskich, jeździłam na konsultacje do Austrii. To była wyjątkowo długa droga. I na cud zakrawa, że ja przez nią przeszłam". Tenisistka wspomina i o tym, jak trudno było obserwować rozgrywki z pozycji kibica, patrzeć z oddali na znane koleżanki, czy odwiedzane kiedyś turnieje. Z miejsca nr 41 w lutym 2016 Margarita spadła w niebyt, poza granicę tysiąca klasyfikowanych. W maju tego roku tak naprawdę zaczęła ponowną wspinaczkę. Z ósmej setki, dzięki dobrym wynikom w ITF-ach i tytułowi w stolicy Azerbejdżanu, podskoczyła właśnie do pozycji nr 138.

Córka armeńskiego sztangisty i rosyjskiej biathlonistki. Pan Melik już po przeprowadzce do stolicy założył własny biznes, pani Ludmiła pracuje jako fryzjerka. Młodsza siostra Jekaterina uprawiała na studiach siatkówkę. Mając lat 5 Margarita trafiła na zniszczone korty olimpijskie. Gdy okazało się, że ma smykałkę do tenisa tata przeniósł ją na lepszy obiekt, do wojskowego CSKA. Odtąd pracuje już tylko ze znanymi szkoleniowcami. Najpierw była to Elena Makarowa (nie mylić z Jekateriną), jedna z tych, które 20 lat temu przecierały profesjonalny szlak, potem Siergiej Diemiochin, kiedyś coach Wiery Zwonariowej. Ten drugi, z trenerem przygotowania fizycznego Aleksiejem Żukiem, wprowadził Gasparjan na profesjonalny szlak i był przy pierwszych tytułach w ITF. Kiedy jednak zajął się inną młodą zdolną, Weroniką Kudermetową, drogi pary się rozeszły. Powołania do kadry i treningi z rosyjską elitą zaowocowały pomocą starszych koleżanek. Wyróżniła się tu Kuzniecowa, która de facto odstąpiła koleżance swego doświadczonego, hiszpańskiego trenera.

Jako jedna z niewielu w kobiecej czołówce lubi i potrafi atakować. Na dodatek operuje klasycznym, jednoręcznym backhandem. Jak dawniej Justine Henin, i jak współcześnie Carla Suarez Navarro. Do dwunastego roku życia uczyła się odbijać z lewej oburącz, potem ktoś skorygował ten jej ruch. Dziś przypomina Michaiła Jużnego, który zawsze zaczynał backhand podtrzymując rakietę drugą ręką, a potem kończył odbicie jedną. Ustawienie takie daje chyba większą kontrolę i wzbogaca repertuar. Zdaniem opiekunów największe rezerwy tkwią w pracy nóg i generalnie poruszaniu się po korcie. Ma to związek ze wzrostem tenisistki i wagą ciała, zwłaszcza na starcie kariery. O swoją sylwetkę i o sprawność Gasparjan bardzo teraz dba, lecz różne nawyki zostały i wciąż jest co poprawiać. Tak czy inaczej w jej ekipie widzą postępy zawodniczki i wiążą je z uzyskanymi ostatnio wynikami.

W domu, dla grona przyjaciół, czy w rosyjskich mediach funkcjonuje jako "Rita". Hiszpański trener wybrał sobie pierwszy człon imienia i nie zwraca się do niej inaczej niż "Marga". Kolejna postać z rosyjskiego tenisa, która na drugi etap kariery wybrała hiszpański szlak. Sylwetką, bieganiem po korcie, również siłą uderzeń przypomina trochę Dinarę Safinę. Liderkę rankingu, która nigdy nie wygrała turnieju wielkiego szlema. Jeśli chodzi o Ritę Melikowną Gasparjan ona wciąż ma prawo marzyć o jednym, i drugim, zwłaszcza o Wimbledonie. Na zrealizowanie obu tych swoich celów wciąż ma jeszcze trochę czasu. Oby tylko zdrowie dopisało.

