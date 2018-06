Rotacja wsteczna: Rachunek za Paryż

Ten finałowy mecz był jak przeciągnie liny z niezłą dramaturgią. Na bardziej cierpliwą i dokładną najpierw wyglądała Amerykanka i to ona zdawała się trzymać w szachu Rumunkę. Od połowy II seta panie zamieniły się jednak rolami, a agresja plus staranność Simony Halep odebrały Sloane Stephens szansę na drugi wielkoszlemowy tytuł - pisze w swoim felietonie Karol Stopa.

W pewnym sensie sprawiedliwości stało się zadość, bo 26-latka z Konstancy podchodziła do najważniejszego tenisowego egzaminu już po raz czwarty i na kolejne oblanie tak zwyczajnie nie zasługiwała. Z drugiej strony wiadomo, że w sporcie podobne racje nie obowiązują, a skoro kilkakrotnie nie potrafisz, widać tytuł ci się nie należy. Ona akurat w końcu zdobyła to wyśnione trofeum i do tego jeszcze umocniła się na pozycji liderki. Czas pokaże, na jak długo.

Kobiecy finał, tak jak i cały Roland Garros 2018 z udziałem pań, to nie było wydarzenie, o jakim będziemy sobie opowiadać po latach. W sobotę na centralnym dominowały długie i raczej wolne wymiany, zaś akcji zapierających dech w piersi było ledwie kilka. Cały turniej - dla nas akurat miły z powodu występu łodzianki Magdaleny Fręch i juniorki ze stolicy Igi Świątek - też na kolana nie powalił. Brakowało tak częstych np. rok temu pojedynków w szczególny sposób fascynujących, a poziom niespodzianek tym razem też nie wychylił się poza średnią. Z szóstki, która kandydowała do fotela liderki, pięć pań odpadło niemal bez walki. Młodzież gdzieś się schowała, a starsze swej roli nie odegrały. W Rumunii wybuchła oczywiście szalona radość, bo po 40 latach oczekiwania Virginia Ruzici ma wreszcie w Paryżu swą następczynię. Czy jednak rozstrzygnięcie to zmienia na dłużej i trwalej układ sił w czołówce WTA? Można wątpić...

Przez dziesięć kolejnych imprez wielkoszlemowych rywalizacja pań przynosiła nam coraz to inne, personalne zaskoczenia. Przez moment mogło się zdawać, że w tym szaleństwie tkwi jakaś metoda. Za chwilę miną trzy lata od kiedy w Nowym Jorku półfinalistką US Open, potem finalistką turnieju, została niepozorna Włoszka, Roberta Vinci. Równie zdumiewające wyniki w roku 2016 mieliśmy non-stop. W Melbourne końcową czwórkę osiągnęła Brytyjka, Johanna Konta, w Paryżu zrobiła to Holenderka, Kiki Bertens, w Londynie Rosjanka, Jelena Wiesnina, na Flushing Meadows Dunka, Karolina Woźniacka. Nowy rok i powtórka serialu. Coco Vandeweghe z USA oraz Mirjana Lucic-Baroni z Chorwacji krok dzielił od finału Australian Open, Łotyszka Jelena Ostapenko wzięła tytuł na Roland Garros, Magdalena Rybarikova walczyła o pierwszą dwójkę Wimbledonu, z kolei Sloane Stephens, pierwsza Amerykanka o nazwisku innym niż Williams, wygrała US Open. Jak dodać tu jeszcze jedną nierozstawioną w półfinale wielkiego szlema, Belgijkę Elise Mertens przed czterema miesiącami na antypodach, chyba jest temat do rozważań.

A tu nagle na paryskich kortach trach i nastąpił koniec serii. Mogła ją przedłużyć tylko Rosjanka w dresach Kazachstanu, Julia Putincewa, lecz nadzieje prysły po tie-breaku I seta z Madison Keys. Gdyby nie trzysetowy półfinał późniejszej mistrzyni, Rumunki, Simony Halep z Niemką, Angelique Kerber to śmiało można by powiedzieć, że mniej więcej od III rundy poczynając panie z rakietami wróciły w tym roku do bardzo złej i chyba już lekko zapomnianej tradycji. Kolejne mecze drugiego tygodnia, z naprawdę nielicznymi wyjątkami, rozgrywały na ogół bardzo szybko i jednostronnie. Dramaturgia była najczęściej taka sobie, poziom niestety też. Dla patrzących oznaczało to emocje jak na grzybach, co zresztą zaraz znalazło odzwierciedlenie we frekwencji na trybunach głównych stadionów.

Gospodarze lali łzy nad przegrywającą w I rundzie Kristiną Mladenovic, potem nad Caroline Garcią katastrofalnie słabą w IV rundzie z Kerber. Inne nacje, zwłaszcza te dominujące kiedyś w Paryżu, a więc np. Rosjanki, Hiszpanki czy Niemki, zbyt wielu powodów do radości także nie miały. Garbine Muguruza, choć wyglądała na najpoważniejszą kandydatkę do drugiego tytułu w Paryżu, zgasła jak świeczka w półfinale z Halep. Najmłodsza w końcowej ósemce, 21-letnia Daria Kasatkina, na meczu o półfinał ze Stephens wyglądała na kogoś, kto całą energię wyczerpał podczas batalii z Woźniacką. Madison Keys w powtórce finału US Open 2017 po raz któryś zademonstrowała te same taktyczne błędy. A ponieważ psuła tak często, że nie była w stanie wyrównać strat akcjami dobrymi i efektownymi, znów musiała przegrać bój ze swą rodaczką i przyjaciółką.

Ozdobą imprezy miały być gwiazdy sprzed lat, jednak wiele wskazuje, że czar prysł i u pań trudno będzie o takie cuda, jak w rozgrywkach męskich. Rolę już tylko efektownej statystki może teraz zagrać Włoszka, Francesca Schiavone. Australijka, Samantha Stosur po solidnych batach w III r. od Muguruzy żegna się z setką rankingu WTA po 513 tygodniach tam spędzonych. Dwójka młodych mam zdecydowanie nie zachwyciła. Białorusinka, Wiktoria Azarenka, bez dawnej masy mięśniowej jest obecnie cieniem słynnej kiedyś postaci. Z kolei Amerykanka, Serena Williams, wydaje się najbliżej powrotu na zwycięski szlak, jednak wiek i masa ciała mogą się dla niej okazać przeszkodą nie do pokonania. Przy jej parametrach zmuszanie organizmu do wielkiego wysiłku natychmiast grozi kontuzjami. Wreszcie Maria Szarapowa, ponad rok od powrotu po zawieszeniu za doping, niby gra i krzyczy jak przed laty, lecz tych super wyników wciąż brak. Wszystkie wymienione będą miały zaraz kolejne okazje, lecz młode pretendentki obserwują i wyciągają wnioski. I ten słynny już strach przed gwiazdami, inaczej niż u panów, dawno im przeszedł.

