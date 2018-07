Rotacja wsteczna: Uff, jak gorąco

Zagotowało się w All England Lawn & Tennis Clubie. Ruszył Wimbledon, co już samo w sobie jest wystarczającym powodem, aby temperatura wzrosła, a tu jeszcze dodatkowo od kilku dni z nieba na londyńskich przedmieściach leje się żar. Kiedy w Roehampton na obiekcie Bank of England trwały eliminacje, termometr ułożony na trawie kortu centralnego przy Church Road pokazał aż 43 stopnie Celsjusza - pisze w swym felietonie komentator Eurosportu Karol Stopa.

Meteorolodzy prognozują, że w pierwszym tygodniu imprezy słupek rtęci dojdzie do 32 stopni i - choć dają nadzieję na lekki deszcz w pierwszą środę i pierwszy czwartek – zdecydowanie zapowiadają turniej upalny. Kremy przeciwsłoneczne, kapelusze na głowie i dużo płynów zaleca się posiadaczom wszystkich kart wstępu.

Tylko osiem bezdeszczowych turniejów

Czego jak czego, ale słońca w tej imprezie zawsze było za mało. I to żaden przypadek, że co roku w tamtejszych firmach bukmacherskich przyjmują zakłady na Wimbledon bez deszczu. Od roku 1877 czternaście suchych dni na przełomie czerwca i lipca przytrafiło się w Londynie ledwie osiem razy. Po wojnie były to lata 1976 i 1977, a potem 1993 i 1995, wreszcie 2009 i 2010. Oglądałem z bliska akurat te dwa turnieje u schyłku XX wieku. Oba wygrał Pete Sampras, tenisista wielkiego formatu, porównywany dziś często do Rogera Federera. Niezależnie od ofensywnego stylu gry Amerykanina, w zdobyciu obu koron mocno pomogło mu twarde jak skała podłoże, wzbijające tumany kurzu po każdym niemal kroku i każdym odbiciu piłki. Za pierwszym razem beneficjentem pogody okazał się jego rodak Jim Courier, który na trawie grał niezbyt skutecznie, a tu nagle zaliczył swój turniej życia i w półfinale odprawił Szweda, Stefana Edberga. Tym kolejnym, który z pewnością skorzystał był Boris Becker. Równo dziesięć lat po tym, kiedy sensacyjnie triumfował jako 17-latek, Niemiec wygrał półfinałowy horror z Andre Agassim i w siódmym finale miał szansę na czwarty tytuł.

Trawa zniknie szybciej

W tym roku wszyscy potrafiący grać ofensywnie, ostro serwować i operować wolejem przy siatce, z pewnością także znajdą się na pozycji uprzywilejowanej. Trawa z okolic linii końcowej zniknie szybciej niż zazwyczaj, zresztą już pierwszy dzień pokazał na czym będą polegać takie kłopoty z nawierzchnią. Wysokich temperatur nie lubi w zasadzie żaden gatunek trawy, a wysiewana od paru lat w Londynie życica (ryegrass) to zdecydowanie jest roślina preferująca chłód i zachowująca się dziwacznie, gdy termometr przekracza 30 stopni. Główny ogrodnik All England Clubu, pochodzący z Kanady Grant Kantin, opowiada o nocnym polewaniu kortów i zamykaniu dachu nad centralnym w porze, gdy nie ma gier turniejowych. Jednocześnie jako człowiek z 17-letnim doświadczeniem w tej pracy wie doskonale, że obcuje z żywą materią, więc matki przyrody błyskawicznie nie poprawi.

- Ten turniej, trochę jak ubiegłoroczny, zapowiada się dla nas na ekstremalnie trudny. Dwanaście miesięcy, dzień po dniu, pielęgnujemy nawierzchnię na dziewiętnastu turniejowych kortach, potem nagle wysoka temperatura wszystko potrafi popsuć - mówi szef 30-osobowej załogi.

Chris zwalcza przejawy seksizmu

Śledząc inne wimbledońskie doniesienia można czasem odnieść wrażenie, że to mocno operujące słońce szkodzi nie tylko tamtejszej trawie. Trzykrotna mistrzyni turnieju, Chris Evert w wywiadzie dla gazety "The Times" błysnęła radykalną propozycją, by finały pań organizować w Londynie w niedzielę, po sobotnim pojedynku panów. Jej zdaniem stara formuła oznacza dziś drugoplanowe traktowanie tenisistek i należy ją potraktować jak jeden z przejawów seksizmu, typowego dla tej imprezy. Wiktoria Azarenka, Karolina Woźniacka i Marin Czilić, pytani o opinię, najwyraźniej nie podzielili zdania Amerykanki. Sugerowali, aby w sprawie tradycji decydowali jednak organizatorzy, nie uczestnicy.

- Nie wydaje mi się, aby tu się pojawiał problem nierównych szans. W tego typu turniejach zawsze przecież jedna połowa drabinki gra w poniedziałek, a ta druga we wtorek. Co niby należałoby tu zmieniać - oceniła tenisistka z Danii.

Lawinę spekulacji wywołało pojawienie się Rogera Federera w nowym stroju. Szwajcar wyszedł do gry odziany przez japońską firmę Uniqlo, nie jak przez ostatnie 10 lat Nike. Kontrakt z koncernem amerykańskim wygasł w marcu, nowy został ponoć zawarty na kolejną dekadę i opiewa na 300 mln dolarów. O komentarz poproszono młodszą o miesiąc Serenę Williams, najlepiej opłacaną sportsmenkę na świecie, która za stroje Nike inkasuje rocznie ponad 19 mln dolarów.

- Myślę, że świetny interes zrobiły obie firmy. Nie znam szczegółów, bo jestem w dalszym ciągu w stajni Nike, ale wiem doskonale, że Roger wykonał znakomitą robotę dla pierwszej marki, a pewnie nie inaczej będzie z tą drugą - powiedziała Serena.

Przy okazji padło pytanie o długość kariery amerykańskiej 36-latki i ona wtedy odparła, że zamierza grać tyle co Roger.

- Jeszcze cztery lata? - spytano z sali. - Cóż, dobrze. Wchodzę w to. Tak długo jak on będę i ja próbowała występować - odparła Williams.

Wygląda na to, że w klubie miliarderów podjęto istotne decyzje. Skoro znaleźli się ci skłonni dużo zapłacić, gramy dalej. Tenisowa pogoda dla bogaczy ani myśli się zmienić. W końcu miliony fanów na świecie nie kryją swego zachwytu.

Karol Stopa, 3 lipiec 2018





