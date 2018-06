Rotacja wsteczna: w cieniu mundialu

Co cztery lata Wimbledon robi się inny niż zwykle. Wszechobecny futbol dochodzi do głosu także i na londyńskich trawnikach, a włodarze All England Clubu - choć zarzekają się, że tego nie robią – zaczynają liczyć się z konkurencją na szklanym ekranie. Dwukrotnie doświadczyłem, jak to działa.

Programy na głównych turniejowych kortach układane pod występy angielskiej jedenastki, albo tak, żeby kupujący bilety mogli też zobaczyć jakiś szlagier z udziałem piłkarskich potęg. Pustoszejące nagle tenisowe trybuny, kiedy normalnie trudno tam szpilkę wcisnąć. Do tego w wielu miejscach, zwłaszcza w biurze prasowym, monitory nastawione głównie na przekaz z mundialu. Najwyraźniej w takie dni to tenis przy Church Road dostosowuje się do futbolu, nie odwrotnie.

Tegoroczny Wimbledon będzie o tyle trudniejszy dla organizatorów i telewizyjnych nadawców, że finał tenisistek w dniu 14 lipca pokryje się z meczem piłkarzy o III miejsce w Sankt Petersburgu. Męski finał dzień później to z kolei data końcowej batalii o Złotą Nike na moskiewskich Łużnikach. Anglia ma od zawsze ten sam problem, jest przecież ojczyzną zarówno tenisa, jak i futbolu. Kiedy jeszcze zespół Garetha Southgate’a zawędruje w Rosji daleko, może nawet aż do strefy medalowej, kibice na wyspach z pewnością oszaleją. I wtedy ani Andy Murray, ani też Johanna Konta niewiele będą w stanie dopomóc, bo futbolu nikt i nic nie przebije.

Niezależnie od tego, co stanie się ostatecznie na boiskach piłkarskich, tenisowe mistrzostwa świata na trawie też niosą w tym roku liczne znaki zapytania. Kibice z jednej strony chcą niespodzianek, z drugiej wciąż marzy im się, aby zwyciężali stale ci sami, ich faworyci. Mija właśnie równo 10 lat od momentu, kiedy Rafael Nadal i Roger Federer zagrali na londyńskiej trawie jeden z najbardziej niewiarygodnych finałowych pojedynków. Hiszpan przerwał wówczas, w roku 2008, serię sześciu tytułów Szwajcara. Po blisko pięciu godzinach walki, po dwóch przerwach na deszcz i już nieomal w ciemnościach wygrał londyńską imprezę po raz pierwszy w karierze. Mamy obecnie rok 2018, tymczasem 36-letni Roger Federer i 32-letni Rafael Nadal znów dostali w Wimbledonie najwyższe numery rozstawienia. Co więcej, w sytuacji jaka powstała obecnie w męskich rozgrywkach, dosyć prawdopodobny wydaje się dziś skład finału jak u progu dekady, a więc kolejny mecz Hiszpana ze Szwajcarem.

W Stanach wyprodukowano z tej okazji dwugodzinny telewizyjny dokument zatytułowany "Błysk geniuszu" (Stroke of Genius). W niedzielę poprzedzającą start Wimbledonu film ten na wyspach pokaże BBC, a za oceanem Tennis Channel. Dokument opowiada o tym, jak to było w Londynie w roku 2008, jednocześnie przybliża zrozumienie tego, co dzieje się w cyklu ATP obecnie. Warto tu przypomnieć, że od Australian Open 2017 wyłącznie ci dwaj, Federer i Nadal, dzielą między sobą główne tenisowe trofea. Kibice na całym świecie szaleją z tego powodu ze szczęścia, jednocześnie przybywa tych, którzy łapią się za głowy i zastanawiają, jak to w ogóle jest możliwe.

Tydzień temu mistrz z Bazylei przegrał z Chorwatem Borną Ćoriciem finał na trawie w niemieckim Halle. Natychmiast pojawiły się opinie, że może to być zapowiedź niespodzianki w Londynie, o ile tytuł na kortach All England Clubu pierwszy raz od 2002 nie trafi w ręce kogoś z wielkiej czwórki. Poważni eksperci przypominają dziś o zasadniczej różnicy, jaka występuje między meczem granym do dwóch i do trzech wygranych setów. Różnicę widać na wielu przykładach, ale pozostańmy przy jednym. Rafa Nadal przegrał w tym roku Madrycie z Dominikiem Thiemem, by nieco później, w finale Rolanda Garrosa, Austriaka upokorzyć i pewnie sięgnąć po jedenasty sukces w imprezie.

O ile w rywalizacji panów trudno sobie dziś wyobrazić brawa dla tenisisty, który po raz pierwszy w życiu zdobywa wielkoszlemowe trofeum właśnie w Londynie, o tyle wśród pań jest to scenariusz prawdopodobny. W Paryżu z grupy niezłych pretendentek bez ważnego tytułu wypisała się w końcu Rumunka, Simona Halep. Dziś w gronie kandydatek wymienia się przede wszystkim Amerykankę Madison Keys, Ukrainkę Jelinę Switolinę oraz w pewnej odległości za nimi Czeszkę Karolinę Pliszkovą. Sytuacja sprzed roku, gdy Roland Garros nagle podbiła sklasyfikowana z nr 47. WTA Jelena Ostapenko, a US Open nr 83. WTA Sloane Stephens, na starcie Wimbledonu 2018 wydaje się niemożliwa do powtórzenia. Takie zwycięstwa, owszem, tworzą niezapomniany klimat i szeroko otwierają drzwi do elity następnym śmiałkom, problem jednak w pretendentach na których można liczyć oraz w nawierzchni. Tych pierwszych, niestety, zbyt wielu obecnie nie widać.

A co do kortu należy pamiętać, że trawa jest podłożem trudnym i zdecydowanie selektywnym, jeśli idzie o grę. Mniej obytym raczej utrudnia życie niż ułatwia. Na dodatek historia podpowiada nam, że w grupie wygrywającej debiutancki wielki szlem to akurat Wimbledon był dotąd najrzadziej spotykany.