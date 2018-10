Rotacja wsteczna: wyścig z czasem

Roger Federer po raz dziewiąty w karierze został zwycięzcą "Swiss Indoor Basel". Jednocześnie po raz 99. wygrał imprezę cyklu ATP. Jedenaście podobnych wyczynów brakuje teraz, aby Szwajcar przeskoczył kolejną barierę z grupy tych, na pierwszy rzut oka, nieosiągalnych. Chodzi naturalnie o rekord, jaki 30 lat temu wyśrubował Amerykanin, Jimmy Connors.

Pod koniec października 1989 roku, w Tel Awiwie, 37-letni wówczas tenisista ze stanu Illinois pokonał w finale Gilada Blooma z Izraela i w ten oto sposób dołączył do kolekcji swą 109. już główną nagrodę. Czy jego rówieśnik z Bazylei jest w stanie podnieść poprzeczkę wieku o te dodatkowe 2-3 lata i wymazać z tenisowych tabel także i ten wyczyn?!

Federer występował w tym roku w Bazylei w atmosferze małego jubileuszu. Sankt Jakobshalle to obiekt oddany do użytku nieomal pół wieku temu i położony na przedmieściach, w Munchenstein, blisko rodzinnych stron tenisisty. 12-latek maszerował tam kiedyś pracować jako podający piłki, albo też oglądać batalie finałowe, a równo 20 lat temu, w debiucie, zagrał w tym miejscu swój piąty w karierze mecz turniejowy i gładko go przegrał z Andre Agassim. Pojawiły się głosy, że obecnie taki osobliwy powrót do korzeni i spektakularny sukces na oczach całej rodziny i kilkudziesięciu bliskich znajomych to powinna być dobra okazja, aby powiedzieć, że już wystarczy. Tymczasem nie padło nawet zdanie na ten temat, choć zważywszy ranking rywali i różne zaskakujące zwroty w kolejnych pojedynkach, stylem gry Szwajcara chwilami trudno się było zachwycać. Jak popatrzeć uważniej na drugą część tego sezonu, a może nawet wszystko od marcowego finału w Indian Wells przegranego w dramatycznych okolicznościach z Juanem Martinem del Potro, to coraz częściej oglądaliśmy inne jakieś, wyraźnie gorsze wydanie arcymistrza z Bazylei.

"Ta kariera pomału, lecz nieuchronnie zwalnia - mówił we wrześniowym wywiadzie dla magazynu "Tennis" Tony Godsick, agent, a zarazem jeden z najbliższych przyjaciół gracza. - Patrząc z mojej perspektywy to nie jest żaden problem, bo mamy wspólnie tyle pomysłów i tyle już uruchomionych inicjatyw, że życia nie starczy na realizację wszystkiego. Ludzie go kochają przede wszystkim za to, że on mimo tylu sukcesów wcale się nie zmienia i jest dalej taki sam jak kiedyś. Uwielbia grać, nie trzeba go gonić do treningu, pasjonuje go rywalizacja turniejowa, a tenisem wciąż się interesuje. Ogląda mecze juniorów, patrzy na grające kobiety, obserwuje rywali. Najwięcej zmian nastąpiło od momentu, gdy na świat przyszła czwórka jego dzieci. Nikt ze współczesnych rywali nie ma aż tak dużej rodziny. Osobiście jestem pod wrażeniem jak on i Mirka potrafią tym wszystkim zarządzać". Z przecieków wynika, że obecnie każdy niemal wyjazd na turniej przypomina podróż prezydencką. Wykładowcy dla córek, opiekunki dla chłopców, personel pomocniczy, ekipa szkoleniowa oraz ci najbliżsi z rodziny to w sumie armia ludzi. Na Wimbledonie trzeba było w tym roku wynajmować aż dwa domy, nie jeden. W hotelach rezerwacja często obejmuje całe piętro…

Do tego dochodzą różne drobne i większe urazy. Po tylu latach intensywnej gry to niemal cud, że w sumie jest ich tak mało. Tuż przed Bazyleą na łamach szwajcarskiej gazety „Tages Anzeiger” Roger przyznał się, że cały niemal sezon na kortach trawiastych zepsuła mu w tym roku kontuzja dłoni. I to dlatego nie był w stanie operować forehandem jak potrafi i jak zamierzał. Pytany o swoje plany i o to, jak długo zamierza jeszcze występować odpowiedział, że myślami wybiega na razie tylko do roku przyszłego. Letnie igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 wymienia się często jako przystanek końcowy, ale i miejsce, gdzie Szwajcar musi dotrzeć obowiązkowo, zwłaszcza dziś, po podpisaniu lukratywnej i długoletniej umowy z japońską firmą odzieżową Uniqlo. Roger wywołany do tablicy w tej sprawie mówi krótko: "Tokio jest daleko, a dwa lata to jednak bardzo dużo". W gronie osób bliskich tenisiście często można usłyszeć, że głos decydujący będzie miała małżonka. Bo po drodze to właśnie Mirka miała zazwyczaj najwięcej do powiedzenia i to ona spowodowała, że w ostatnich latach Roger z jednej strony mógł się koncentrować na przygotowaniach do głównych imprez, a z drugiej cieszyć się życiem rodzinnym w trakcie długich turniejowych wojaży.

Od lat do znudzenia powtarzam, że największe postacie dyscypliny mają prawo kończyć na swoich warunkach i w momentach przez siebie tylko wybranych. Inna sprawa, że jak wielu obserwujących rozgrywki akurat nie przepadam za tymi, którzy łakomiąc się na solidne apanaże w pewnej chwili tracą orientację i nie wiedzą, że należy już zejść ze sceny. Akurat na szczęście nie jest to przypadek Federera. On najgroźniejszy zakręt w karierze pokonywał pięć lat temu, gdy seryjnie przegrywał z rywalami, z jakimi wcześniej nie miał żadnych problemów. Potem się okazało, że była to kwestia ukrywanych kłopotów ze zdrowiem. W obecnym sezonie po imponującym otwarciu (Melbourne, Rotterdam) Szwajcar zgasł i znów zaliczył serię dziwnych porażek. Jeśli tylko zawiodło zdrowie to po wyleczeniu jest szansa na sukcesów ciąg dalszy. Gorzej jak o swoje mocniej zaczął się upominać Ojczulek Czas. Po prostu dlatego, że z nim nikt jeszcze dotąd nie wygrał...

Karol Stopa